Traffic Challan: कारमध्ये गाणं वाजवलं तर लागणार मोठा दंड, गाडी जप्तही होऊ शकते; काय आहे नियम?

Noise Pollution Regulations: प्रवासादरम्यान किंवा ड्रायव्हिंग करताना कारमध्ये गाणी ऐकणे अनेकांना आवडते. मात्र, अनेकदा लोक कारच्या खिडक्या खाली करून किंवा हाय-बास असलेल्या मॉडिफाइड म्युझिक सिस्टीमवर अतिशय कर्णकर्कश आवाजात गाणी वाजवतात. रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनात मोठ्या आवाजात संगीत वाजवणे केवळ इतरांसाठी त्रासदायक ठरत नाही, तर हा वाहतूक नियमांचा गंभीर भंग मानला जातो. .यासाठी ट्रॅफिक पोलीस तुमच्यावर मोठा दंड आकारू शकतात. मोठ्या आवाजातील संगीतामुळे केवळ ध्वनी प्रदूषणच होत नाही, तर चालकाचे लक्ष विचलित होण्याची दाट शक्यता असते. विशेषतः रुग्णवाहिका किंवा अग्निशामक दलासारख्या आपत्कालीन वाहनांचे सायरन आणि आजूबाजूच्या वाहनांचे हॉर्न ऐकू न आल्यास मोठा अपघात घडू शकतो.वाहतूक पोलीस अशा प्रकरणांमध्ये वेगवेगळ्या कलमांनुसार कारवाई करतात. मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १९०(२) अंतर्गत ध्वनी प्रदूषण आणि रस्ते सुरक्षा मानकांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पहिल्यांदा दोषी आढळल्यास १००० ते १०००० रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो..Asian Games, Cricket Live Streaming: सलग दुसऱ्यांदा गोल्ड मेडल जिंकणार टीम इंडिया? श्रीलंकेविरुद्ध रंगणार फायनल; कुठे पाहाणार?.याव्यतिरिक्त, मोठ्या आवाजातील संगीतामुळे चालकाचे लक्ष भरकटत असल्याचे आणि वाहन धोकादायक पद्धतीने चालवले जात असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आल्यास कलम १८४ अंतर्गतही कारवाई केली जाते. विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनुसार यासाठी ५०० रुपयांपासून १०००० रुपयांपर्यंत दंडाची स्वतंत्र तरतूद आहे..वृद्धाश्रमात ८० वर्षीय वडिलांचा मृत्यू, मुलगा म्हणाला, अंत्यसंस्काराला वेळ नाही; छत्रपती संभाजीनगरमधील धक्कादायक घटना.रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये आणि न्यायालयांच्या आजूबाजूचा १०० मीटरचा परिसर 'सायलेन्स झोन' म्हणून घोषित केला जातो. ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण नियमांनुसार अशा संवेदनशील भागांत डेसिबलची मर्यादा अतिशय काटेकोर असते; दिवसा ५० डेसिबल आणि रात्री ४० डेसिबलपेक्षा जास्त आवाजाला परवानगी नसते. सायलेन्स झोनमधून जाताना कारमधील संगीताचा आवाज बाहेर येत असल्यास पोलीस तत्काळ कारवाई करू शकतात. अशा ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन केल्यास केवळ मोठा दंडच बसत नाही, तर वाहन जप्त होण्याचीही शक्यता असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.