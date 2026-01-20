Noida Techie Death : 20 फूट खड्ड्यात कार कोसळून तरुणाचा मृत्यू; योगींनी CEO ला हटवले, SIT चौकशीचे आदेश

नोएडामध्ये २७ वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअर युवराज मेहता यांचा रस्ते अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेने प्रशासकीय हलगर्जीपणा समोर आल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गुन्हेगारांवर आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे संकेत दिले आहेत..उच्चस्तरीय SIT चौकशीचे आदेशमुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार तीन सदस्यीय विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्यात आले आहे.मेरठच्या विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्चस्तरीय तपास समिती (SIT) स्थापन करण्यात आली आहे. यात तांत्रिक ज्ञानासाठी PWD चे मुख्य अभियंता आणि कायदा-सुव्यवस्थेसाठी ADG दर्जाचे अधिकारी सहभागी आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी या समितीला केवळ ५ दिवसांचा अवधी दिला आहे, जेणेकरून सत्य लवकरात लवकर समोर येईल आणि दोषींवर कारवाई होईल..नोएडा CEO लोकेश एम. यांची उचलबांगडीया घटनेनंतर नोएडा प्राधिकरणाचे CEO आयएएस अधिकारी लोकेश एम. यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्यात आले असून त्यांना सध्यातरी 'वेटींग लिस्ट'वर ठेवण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, रहदारीशी संबंधित कामात हलगर्जीपणा केल्याबद्दल कनिष्ठ अभियंता नवीन कुमार यांची सेवा समाप्त करण्यात आली आहे आणि इतर अनेक अधिकाऱ्यांना 'कारण दाखवा' नोटीस बजावण्यात आली आहे..नेमकं प्रकरण काय आहे?१७ जानेवारी रोजी पहाटेच्या सुमारास दाट धुक्यामुळे युवराज मेहता यांची कार अनियंत्रित झाली आणि सेक्टर १५० मधील एका निर्माणाधीन इमारतीच्या बेसमेंटसाठी खोदलेल्या २० फूट खोल खड्ड्यात कोसळली. हा खड्डा पाण्याने भरलेला होता.कार कोसळल्यानंतर युवराज यांचा हृदयविकाराच्या झटक्याने (Cardiac Arrest) मृत्यू झाला. पोलीस, अग्निशमन दल, SDRF आणि NDRF च्या अनेक तासांच्या शोधमोहिमेनंतर त्यांचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला..बांधकाम स्थळांच्या सुरक्षेचा आढावाया घटनेनंतर प्राधिकरणाने 'लोटस' (Lotus) या विकासकाच्या (Developer) बांधकाम उपक्रमांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्व निर्माणाधीन प्रकल्पांच्या ठिकाणी सुरक्षा नियमांचे पालन केले जात आहे की नाही, याची फेरतपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..धुक्याचा इशारा आणि खबरदारीयुवराज मेहता हे गुरुग्राममधील एका फर्ममध्ये कामाला होते आणि अपघाताच्या वेळी घरी परतत होते. दाट धुक्यामुळे दृश्यमानता कमी असल्याने हा अपघात झाला. अशा परिस्थितीत रस्त्यांवरील खड्डे आणि बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणच्या धोक्याच्या सूचना (Warning Signs) योग्य प्रकारे लावल्या नसल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे.मुख्यमंत्र्यांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे नोएडा प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. या कारवाईतून सरकारी यंत्रणेला असा संदेश देण्यात आला आहे की, जनतेच्या जीवाशी खेळणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला किंवा कंत्राटदाराला सोडले जाणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.