Noida Techie Death : 20 फूट खड्ड्यात कार कोसळून तरुणाचा मृत्यू; योगींनी CEO ला हटवले, SIT चौकशीचे आदेश

नोएडामध्ये २७ वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअर युवराज मेहता यांचा रस्ते अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला.
Noida techie death CM Yogi Adityanath orders SIT probe

सकाळ वृत्तसेवा
नोएडामध्ये २७ वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअर युवराज मेहता यांचा रस्ते अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेने प्रशासकीय हलगर्जीपणा समोर आल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गुन्हेगारांवर आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे संकेत दिले आहेत.

