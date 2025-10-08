Bilaspur Bus Accident : हिमाचल प्रदेशात बसवर दरड कोसळून १५ जणांचा मृत्यू

सिमला : हिमाचल प्रदेशातील बिलासपूर जिल्ह्यात एका खासगी बसवर दरड कोसळल्याने १५ जणांचा मृत्यू झाला. हा अपघात झंडूत्ता विधानसभा क्षेत्रातील भालुघाट भागात मंगळवारी (ता. ७) संध्याकाळी घडला, असे सांगण्यात आले. .३० ते ३५ प्रवासी घेऊन जाणारी ही बस मारोटनहून घुमारविनकडे जात होती. मदतकार्यामध्ये दोन लहान मुली आणि एका महिलेला सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. गेल्या दोन दिवसांपासून या पूर्ण भागामध्ये जोरदार पाऊस सुरू असून, अनेक ठिकाणी दरडी कोसळल्याच्या घटना घडल्या आहेत..PMC vs PMRDA Pune News : बांधकाम परवानगीचे अधिकार द्या; समाविष्ट गावांबाबत पुणे महापालिकेचे राज्य सरकारला पत्र.अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलिस आणि जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले असून, बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे. रात्रीपर्यंत १५ मृतदेह ढिगाऱ्यातून बाहेर काढण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.