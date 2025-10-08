देश

Bilaspur Bus Accident : हिमाचल प्रदेशात बसवर दरड कोसळून १५ जणांचा मृत्यू

Himachal Bus Accident : हिमाचल प्रदेशातील बिलासपूर जिल्ह्यातील भालुघाट येथे जोरदार पावसामुळे खासगी बसवर दरड कोसळल्याने भीषण अपघात झाला असून, आतापर्यंत १५ जणांचा मृत्यू झाला असून मदत आणि बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सिमला : हिमाचल प्रदेशातील बिलासपूर जिल्ह्यात एका खासगी बसवर दरड कोसळल्याने १५ जणांचा मृत्यू झाला. हा अपघात झंडूत्ता विधानसभा क्षेत्रातील भालुघाट भागात मंगळवारी (ता. ७) संध्याकाळी घडला, असे सांगण्यात आले.

