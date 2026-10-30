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RailMadad: प्रवासात तुमच्या सामानाची चोरी झाल्यास रेल्वेकडून भरपाई मिळते का? जाणून घ्या काय आहेत नियम?

Passengers can report luggage theft on trains through railway staff, GRP, RPF or RailMadad: रेल्वे प्रवासात सामान चोरीला गेल्यास प्रवाशांनी तातडीने तक्रार नोंदवणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, चोरी झाली म्हणजे रेल्वेकडून भरपाई मिळेलच असे नाही; त्यासाठी यासंदर्भातील नियम विचारात घेतले जातात.
Passengers can report luggage theft on trains through railway staff, GRP, RPF or RailMadad

Passengers can report luggage theft on trains through railway staff, GRP, RPF or RailMadad - AI Image

esakal

Ashok Jawale
Updated on

New Delhi: भारतीय रेल्वेने दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात. लांब पल्ल्याच्या प्रवासात बॅग, मोबाइल, दागिने किंवा अन्य मौल्यवान वस्तू चोरीला जाण्याच्या घटना घडतात. अशा वेळी नेमकी तक्रार कुठे करायची, प्रवास थांबवून पोलिस ठाण्यात जावे लागते का आणि नुकसानभरपाई मिळू शकते का, असे प्रश्न प्रवाशांना पडतात. धावत्या ट्रेनमध्ये सामान चोरीला गेल्यास प्रवाशांना रेल्वे कर्मचारी किंवा सुरक्षा यंत्रणांच्या मदतीने तक्रार नोंदवता येते.

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