RailMadad: प्रवासात तुमच्या सामानाची चोरी झाल्यास रेल्वेकडून भरपाई मिळते का? जाणून घ्या काय आहेत नियम?

New Delhi: भारतीय रेल्वेने दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात. लांब पल्ल्याच्या प्रवासात बॅग, मोबाइल, दागिने किंवा अन्य मौल्यवान वस्तू चोरीला जाण्याच्या घटना घडतात. अशा वेळी नेमकी तक्रार कुठे करायची, प्रवास थांबवून पोलिस ठाण्यात जावे लागते का आणि नुकसानभरपाई मिळू शकते का, असे प्रश्न प्रवाशांना पडतात. धावत्या ट्रेनमध्ये सामान चोरीला गेल्यास प्रवाशांना रेल्वे कर्मचारी किंवा सुरक्षा यंत्रणांच्या मदतीने तक्रार नोंदवता येते.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Lonavala Railway Station: लोणावळा रेल्वे स्थानकात राडा; तिकीट तपासणीसाला प्रवाशाकडून बेदम मारहाण, Video Viral .ट्रेनमध्ये सामान चोरीला गेल्यास काय करावे?प्रवासादरम्यान सामान चोरीला गेल्याचे लक्षात येताच प्रवाशांनी ट्रेनमधील टीटीई, कंडक्टर, कोच अटेंडंट किंवा गार्ड यांच्याशी संपर्क साधावा. ट्रेनमध्ये तैनात असलेल्या सरकारी रेल्वे पोलिसांच्या (GRP) कर्मचाऱ्यांकडेही मदत मागता येते. संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून एफआयआरचा नमुना मिळू शकतो. तो भरून दिल्यानंतर तक्रार पुढील आवश्यक कार्यवाहीसाठी पोलिस ठाण्याकडे पाठवली जाते. तक्रार नोंदवण्यासाठी प्रवाशांना प्रवास अर्धवट सोडण्याची गरज नसते. मोठ्या रेल्वे स्थानकांवरील रेल्वे सुरक्षा दलाच्या (RPF) मदत केंद्रातूनही तुम्हाला मदत मिळू शकते..Kasara Megablock: कसारा मार्गावर विशेष ब्लॉक, दोन दिवस रेल्वे सेवांना फटका; कसे असेल वेळापत्रक?.RailMadad आणि १३९ हेल्पलाइनचा पर्यायप्रवाशांना रेल्वेच्या RailMadad अॅप किंवा पोर्टलवरूनही तक्रार नोंदवता येते. तातडीच्या मदतीसाठी १३९ या रेल्वे हेल्पलाइनवर संपर्क साधण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. तक्रार करताना ट्रेन क्रमांक, प्रवासाची तारीख, डब्याचा क्रमांक, आसन क्रमांक आणि चोरीला गेलेल्या वस्तूंची माहिती तयार ठेवावी. तक्रारीची पावती किंवा संदर्भ क्रमांक जतन करणेही उपयुक्त ठरते..चोरी झाल्यास भरपाई मिळते का?सामान चोरीला गेल्यानंतर रेल्वेकडून भरपाई मिळेलच, असे गृहीत धरता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये दिलेल्या एका निर्णयात, प्रवाशाने स्वतःच्या सामानाची योग्य काळजी घेतली नाही म्हणून झालेल्या चोरीसाठी रेल्वेला जबाबदार धरता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. .दुसरीकडे, २०२४ मध्ये दिल्लीतील जिल्हा ग्राहक आयोगाने एका प्रकरणात रेल्वेच्या सेवेत निष्काळजीपणा होता असे सांगत प्रवाशाला नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले होते. यावरून असे दिसून येते की, प्रत्येक घटनेतील परिस्थिती, पुरावे आणि रेल्वेची जबाबदारी याचा स्वतंत्र विचार केला जातो. त्यामुळे चोरीची तक्रार नोंदवणे, उपलब्ध पुरावे जतन करणे आणि आवश्यक असल्यास ग्राहक आयोग किंवा कायदेशीर सल्ल्याचा पर्याय तपासणे महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.