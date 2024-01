रस्त्याच्या कडेला ट्रक लावून नमाज पठण...ट्रॅफिक जाम? चालकाला अटक

गांधीनगर- गुजरातमध्ये रस्त्याच्या कडेला आपला ट्रक उभा करुन नमाज पढणाऱ्या एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी रविवारी सांगितलं की, गुजरातच्या बनासकांठा येथे एका ड्रायव्हरने रस्त्यावर गर्दी असताना कोणतीही परवानगी न घेता नमाज पढली आहे. त्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली आहे. (truck driver was arrested for allegedly offering namaz prayers on the side of a busy road)

रस्त्यावर गर्दी असताना, वाहने येतजात असताना व्यक्तीने आपली ट्रक बाजुला लावली. त्यानंतर तो आपल्या ट्रक समोर नमाज पढू लागला. या प्रकाराचा एकाने व्हिडिओ काढला होता. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर टीका होऊ लागली होती. हा व्हिडिओ पोलिसांपर्यंत पोहोचला. त्यानंतर याप्रकरणी कारवाई करण्यात आली आहे.