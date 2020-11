ट्विटरने हटवला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचा प्रोफाइल फोटो

नवी दिल्ली - मायक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटरने गुरुवारी रात्री केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा प्रोफाइल फोटो हटवला. अमित शहा यांच्या अधिकृत अकाउंटचा डीपी अचानक हटवण्यात आल्याचं वृत्त एएनआयने दिलं आहे. काही वेळानंतर पुन्हा प्रोफाइल फोटो दिसू लागला.

एएनआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, एखाद्याने कॉपीराइटचा दावा केला असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच प्रोफाइल फोटो हटवला गेला असू शकतो. मात्र आता सोशल मीडियावर यावरून चर्चा रंगली आहे की, देशाच्या गृहमंत्र्यांच्या फोटोवर कोण दावा करू शकतं?

Twitter restores profile photo of Union Home Minister Amit Shah's account, earlier it had removed the photo over claims in “response to a report from a copyright holder”. pic.twitter.com/uhW3kNtpgn

— ANI (@ANI) November 12, 2020