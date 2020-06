तमिळनाडूत अडीच हजारांनी कोरोनाग्रस्तांची भर; ३५ हून अधिक मृत्युमुखी

चेन्नई - तमिळनाडूत सलग तिसऱ्या दिवशी कोरोना रुग्णांत अडीच हजाराने भर पडली असून, ३५ हून अधिक मृत्युमुखी पडले आहेत. आत्तापर्यंत राज्यात बाधितांची संख्या ६४,६०३ वर पोचली असून, मृतांची संख्या ८३३ झाली आहे. काल राज्यात २७१० रुग्ण आढळलेले असताना आज २५१६ रुग्ण पॉझिटिव्ह असल्याचे आरोग्य विभागाने सांगितले. त्यात देशातील अन्य राज्यांतून आणि परदेशातून आलेल्या ३८ जणांचा समावेश आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप राज्यातील एकूण संख्येच्या ८० टक्के रुग्ण हे चेन्नई आणि लगतच्या तीन जिल्ह्यांत असल्याचे गेल्या आठवड्यात निदर्शनास आले होते. परंतु, हेच प्रमाण आज ६८.६२ टक्क्यांवर आले आहे. राज्यातील अन्य भागांत कोरोनाग्रस्तांचे प्रमाण वाढले आहे. आत्तापर्यंत राज्य सरकार चेन्नई आणि लगतच्या तीन जिल्ह्यांवर लक्ष देत होते. परंतु, कोरोनाचा प्रसार होऊ लागल्याने सरकार आता अन्य जिल्ह्यांवरही लक्ष केंद्रित करीत आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी आणि तेथील माहिती गोळा करण्यासाठी राज्यपातळीवर समन्वयक म्हणून ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. गेल्या चोवीस तासांत कोरोनामुळे ३९ जणांचा मृत्यू झाला असून, त्यामुळे एकूण मृतांची संख्या ८३३ वर पोचली आहे. त्यापैकी ११ जण खासगी रुग्णालयात, तर २८ जणांचा सरकारी रुग्णालयात मृत्यू झाल्याचे म्हटले आहे. राजधानी चेन्नईत १३८० आढळून आले असून, त्यामुळे एकूण बाधितांची संख्या ४४,२०५ वर पोचली. याशिवाय थिरुवलूर, छेनगलपट्टू आणि कांचिपुरम येथे अनुक्रमे १५६,१४६ आणि ५९ रुग्ण आढळून आले आहेत.

Web Title: Two and a half thousand corona victims in Tamil Nadu More than 35 deaths