देश

Ayodhya Ram Mandir : राम मंदिराचा दुसरा वर्धापन दिन, रामललाच्या प्राणप्रतिष्ठेनंतर दोन वर्षात कशी बदलत गेली अयोध्यानगरी?

आज २२ जानेवारी २०२६ रोजी अयोध्येतील भव्य राम मंदिरात रामललाच्या प्राणप्रतिष्ठेचा दुसरा वर्धापन दिन अत्यंत उत्साहात साजरा केला जात आहे.
ram mandir second anniversary

ram mandir second anniversary

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आज २२ जानेवारी २०२६ रोजी अयोध्येतील भव्य राम मंदिरात रामललाच्या प्राणप्रतिष्ठेचा दुसरा वर्धापन दिन अत्यंत उत्साहात साजरा केला जात आहे. दोन वर्षांपूर्वी, २२ जानेवारी २०२४ रोजी झालेल्या त्या ऐतिहासिक क्षणानंतर आज अयोध्येचे चित्र पूर्णपणे पालटले आहे.

Loading content, please wait...
Ayodhya
Ayodhya Ram Mandir
ram mandir trust

Related Stories

No stories found.