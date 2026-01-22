Ayodhya Ram Mandir : राम मंदिराचा दुसरा वर्धापन दिन, रामललाच्या प्राणप्रतिष्ठेनंतर दोन वर्षात कशी बदलत गेली अयोध्यानगरी?

आज २२ जानेवारी २०२६ रोजी अयोध्येतील भव्य राम मंदिरात रामललाच्या प्राणप्रतिष्ठेचा दुसरा वर्धापन दिन अत्यंत उत्साहात साजरा केला जात आहे. दोन वर्षांपूर्वी, २२ जानेवारी २०२४ रोजी झालेल्या त्या ऐतिहासिक क्षणानंतर आज अयोध्येचे चित्र पूर्णपणे पालटले आहे..५०० वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर अयोध्येत उभारलेले राम मंदिर आज केवळ एक धार्मिक स्थळ उरलेले नाही, तर ते भारताच्या सांस्कृतिक पुनरुत्थानाचे आणि आधुनिक विकासाचे प्रतीक बनले आहे.मंदिराचे पूर्णत्व आणि भव्य स्वरूपदोन वर्षांपूर्वी केवळ भूगर्भातील गर्भगृहात रामलला विराजमान झाले होते. आज मंदिराचा प्रथम मजला पूर्ण झाला असून तिथे 'राम दरबार' सजला आहे.राम दरबार: येथे प्रभू श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण आणि हनुमान यांच्या मूर्तींची प्रतिष्ठापना करण्यात आली आहे, ज्या भाविकांना मर्यादा पुरुषोत्तमाच्या कौटुंबिक आणि आदर्श जीवनाची प्रचिती देतात.वास्तुकला: मंदिराच्या खांबांवरील कोरीव काम आणि भिंतींवरील रामायणातील प्रसंग आता अधिक स्पष्ट आणि भव्य रूपात समोर आले आहेत..१६०० कोटींची गुंतवणूक आणि सुविधामंदिर ट्रस्टने केवळ मुख्य मंदिरावरच नाही, तर भाविकांच्या सोयीसाठी संपूर्ण संकुलावर लक्ष केंद्रित केले आहे. मंदिराभोवती ८०० मीटर लांबीचा भव्य 'परकोटा' (भिंत) तयार झाला आहे, ज्यात रामायणातील विविध पात्रांची लहान मंदिरे आहेत.दररोज लाखो भाविक येत असूनही, त्यांच्यासाठी सुव्यवस्थित दर्शन मार्ग, शुद्ध पिण्याचे पाणी, दिव्यांग भाविकांसाठी रॅम्प आणि आधुनिक रुग्णालयाची सोय करण्यात आली आहे..अयोध्येचा कायापालट: धार्मिक नगरी ते 'ग्लोबल हब'दोन वर्षांत अयोध्येची अर्थव्यवस्था आणि पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी क्रांती झाली आहे. 'महर्षि वाल्मीकि आंतरराष्ट्रीय विमानतळ' आणि अद्ययावत रेल्वे स्थानकामुळे जगभरातील पर्यटकांचा ओघ वाढला आहे. हॉटेल, होमस्टे आणि स्थानिक हस्तकलेच्या माध्यमातून हजारो तरुणांना रोजगार मिळाला आहे.आज अयोध्या केवळ हिंदू धर्मीयांसाठीच नाही, तर जगातील संशोधक आणि पर्यटकांसाठी एक सांस्कृतिक केंद्र बनली आहे..आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक अनुभवरामललाचा बालरूप अवतार भाविकांच्या मनाला मोहिनी घालतो. सकाळी होणारी 'मंगला आरती' आणि संध्याकाळची 'दीपारधना' पाहण्यासाठी देश-विदेशातून भक्त येतात. अनेक देशांचे प्रतिनिधी आणि सांस्कृतिक दूत या दोन वर्षांत अयोध्येला भेट देऊन गेले आहेत, ज्यामुळे भारताची 'सॉफ्ट पॉवर' जगात वाढली आहे.२२ जानेवारी २०२४ चा तो भावनिक क्षण आणि आज २२ जानेवारी २०२६ ची ही विकसित अयोध्या, हा प्रवास भारताच्या जिद्दीचा आणि श्रद्धेचा विजय आहे. राम मंदिर आता केवळ पाषाणाचे बांधकाम नसून ती कोट्यवधी भारतीयांच्या अस्मितेची जिवंत चेतना आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.