देश

विमान अपघात घडवून आणण्याचा कट आधीच शिजलेला? कोणाचा सहभाग? 'यूएई'ने दिले उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश

UAE Orders High-Level Probe into Flydubai Flight FZ1073 Crash Conspiracy: एका इस्रायली अधिकाऱ्याने सांगितले की, सौदी अरेबियाचा प्राथमिक तपास पूर्ण झाल्यानंतर यूएईच्या तपासातून अनेक महत्त्वाचे खुलासे समोर येण्याची इस्रायलला अपेक्षा आहे.
dibai flight

dibai flight

esakal

संतोष कानडे
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Flydubai Crash Plot Investigation: दुबईहून तेल अवीवला जाणाऱ्या फ्लाईदुबईच्या FZ1073 या विमानाचा अपघात घडवून आणण्याचा कट समोर आल्यानंतर संयुक्त अरब अमिरातीने या प्रकरणाच्या उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यूएईचे विशेष तपास पथक आता या घटनेचा संबंध कोणत्याही दहशतवादी कारवाईशी अथवा पूर्वनियोजित कटाशी होता का, तसेच नेमके कोणाच्या सांगण्यावरून हा हल्ला करण्यात आला, या दिशेने कसून तपास करत आहे.

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