विमान अपघात घडवून आणण्याचा कट आधीच शिजलेला? कोणाचा सहभाग? 'यूएई'ने दिले उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश

Flydubai Crash Plot Investigation: दुबईहून तेल अवीवला जाणाऱ्या फ्लाईदुबईच्या FZ1073 या विमानाचा अपघात घडवून आणण्याचा कट समोर आल्यानंतर संयुक्त अरब अमिरातीने या प्रकरणाच्या उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यूएईचे विशेष तपास पथक आता या घटनेचा संबंध कोणत्याही दहशतवादी कारवाईशी अथवा पूर्वनियोजित कटाशी होता का, तसेच नेमके कोणाच्या सांगण्यावरून हा हल्ला करण्यात आला, या दिशेने कसून तपास करत आहे..'द टाइम्स ऑफ इस्रायल'च्या वृत्तानुसार, विमान पाडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आरोपी ओमानच्या वैमानिकाविरोधात सौदी अरेबिया प्राथमिक तपास करणार आहे. त्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी आरोपीला संयुक्त अरब अमिरातीच्या स्वाधीन केले जाईल..Manwath Crime : सोशल मीडियावरील छायाचित्राच्या प्रसाराने अल्पवयीन मुलीने संपविले जीवन; मानवतमध्ये गुन्हा दाखल.एका इस्रायली अधिकाऱ्याने सांगितले की, सौदी अरेबियाचा प्राथमिक तपास पूर्ण झाल्यानंतर यूएईच्या तपासातून अनेक महत्त्वाचे खुलासे समोर येण्याची इस्रायलला अपेक्षा आहे. दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून तेल अवीवसाठी निघालेल्या या उड्डाणादरम्यान सहवैमानिकाने भारतीय वैमानिक कॅप्टन स्मित मछार यांच्यावर धारदार शस्त्राने भीषण हल्ला चढवला होता. या हल्ल्यात प्रचंड रक्तस्राव झाल्याने स्मित बेशुद्ध पडण्याच्या बेतात होते, तरीही त्यांनी प्रसंगावधान राखून कॉकपिटचे दार उघडले आणि विमानात उपस्थित असलेल्या १७४ जणांचे प्राण वाचवले..फ्लाईदुबईने दिलेल्या माहितीनुसार, विमानात उपस्थित असलेल्या केबिन क्रू सदस्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवले आणि विमानातील प्रवाशांची सुरक्षा केली. यूएईच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, या तपासामध्ये घटनेशी संबंधित सर्व परिस्थिती आणि हेतूंची सखोल चौकशी केली जाईल. यामध्ये दहशतवादी हेतू किंवा ही कोणती पूर्वनियोजित योजना होती का, याचाही छडा लावला जाईल..Yoga for Diabetes: काही मिनिटांचं मंडूकासन अन् शरीराला मिळतील ‘हे’ फायदे! जाणून घ्या डायबिटीसवर कसं आहे प्रभावी.हे विमान संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये नोंदणीकृत असून त्याच देशाच्या ध्वजाखाली कार्यरत असल्याने, लागू आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार आणि कायद्यांनुसार या घटनेच्या तपासाचा पूर्ण अधिकार यूएईच्या न्यायालयीन अधिकाऱ्यांकडे आहे. यूएईचा कायदा अशा विमानांमध्ये घडलेल्या कोणत्याही गुन्ह्यांसाठी लागू होतो, मग ती घटना देशाच्या सीमांच्या बाहेर का घडलेली नसो. त्यामुळे या तपासात काय खुलासे होतात, याकडे जागचं लक्ष लागून राहिलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.