शिवरायांच्या विचाराप्रमाणे भाजपचे कार्य : उदयनराजे

नवी दिल्ली : देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी लोकशाही मजबूत करण्याचे काम केले आहे. तसेच भाजप हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचाराप्रमाणे कार्य करत असल्याचे उदयनराजे भोसले यांनी सांगितले.

