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Ujjain Travel: श्रावणात उज्जैन ट्रिपचा प्लॅन? 84 महादेव दर्शन यात्रा ठरतेय भाविकांचे प्रमुख आकर्षण, मुख्यमंत्र्यांनी केले उद्घाटन

Shravan Boosts Ujjain 84 Mahadev Pilgrimage: श्रावणात उज्जैनमध्ये सुरू झालेल्या ‘श्री 84 महादेव दर्शन यात्रा-2026’ला भाविकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद; मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या हस्ते उद्घाटन, भारतीय संस्कृतीशी नव्या पिढीला जोडण्यावर भर
Ujjain 84 Mahadev Yatra Opens for Devotees in Shravan New Spiritual Circuit Inaugurated by Chief Minister

Ujjain 84 Mahadev Yatra Opens for Devotees in Shravan New Spiritual Circuit Inaugurated by Chief Minister

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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उज्जैन: श्रावण महिन्यानिमित्त उज्जैनमधील पारंपरिक 'श्री 84 महादेव दर्शन यात्रा-2026' उत्साहात सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी यात्रेचा शुभारंभ करून भाविकांना शुभेच्छा दिल्या. ही यात्रा केवळ धार्मिक नसून नव्या पिढीला भारतीय संस्कृती आणि परंपरेशी जोडणारा महत्त्वाचा उपक्रम असल्याचे त्यांनी सांगितले.

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