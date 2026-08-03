Ujjain Travel: श्रावणात उज्जैन ट्रिपचा प्लॅन? 84 महादेव दर्शन यात्रा ठरतेय भाविकांचे प्रमुख आकर्षण, मुख्यमंत्र्यांनी केले उद्घाटन

उज्जैन: श्रावण महिन्यानिमित्त उज्जैनमधील पारंपरिक 'श्री 84 महादेव दर्शन यात्रा-2026' उत्साहात सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी यात्रेचा शुभारंभ करून भाविकांना शुभेच्छा दिल्या. ही यात्रा केवळ धार्मिक नसून नव्या पिढीला भारतीय संस्कृती आणि परंपरेशी जोडणारा महत्त्वाचा उपक्रम असल्याचे त्यांनी सांगितले..84 महादेवांची परिक्रमा ही उज्जैनमधील प्राचीन धार्मिक परंपरा मानली जाते. भगवान शिव समरसता, करुणा आणि लोककल्याणाचे प्रतीक असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी भारतीय संस्कृतीतील 'वसुधैव कुटुंबकम्' आणि 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' या मूल्यांचाही उल्लेख केला. अशा यात्रांमुळे तरुणांमध्ये सेवाभाव, शिस्त आणि संस्कृतीबद्दल आदर वाढतो, असेही त्यांनी नमूद केले..यात्रेत सहभागी होणाऱ्या महिला भाविकांना लाल चुनरी, साडी, रुद्राक्षाची माळ आणि बेलपत्राचे रोप मोफत दिले जात आहे. तसेच प्रसिद्ध भजन गायक मनीष तिवारी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या भजनांनी संपूर्ण वातावरण शिवमय झाले आहे..मुख्यमंत्र्यांनी धार्मिक पर्यटनामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही मोठी चालना मिळत असल्याचे सांगितले. हॉटेल, वाहतूक, हस्तकला आणि छोट्या व्यावसायिकांना याचा फायदा होत असून उज्जैनला जागतिक दर्जाचे आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बनवण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..यात्रेच्या उद्घाटन सोहळ्याला राज्यसभा खासदार बालयोगी उमेशनाथ महाराज, खासदार अनिल फिरोजिया, आमदार अनिल जैन कालूहेडा, गृहनिर्माण मंडळाचे अध्यक्ष ओम जैन, कथाकार पं. प्रदीप मिश्रा, संत शैलेषानंद महाराज, उज्जैन विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष रवी सोलंकी यांच्यासह अनेक मान्यवर आणि हजारो भाविक उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.