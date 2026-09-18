Ujjain Deepotsav,: उज्जैनमध्ये रचला गेला नवा जागतिक विक्रम; क्षिप्रा तट अन् महाकाल लोकमध्ये ३३.२७ लाख दिव्यांची महाआरास!

मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेशातील उज्जैनमध्ये १७ सप्टेंबर रोजी भव्य दीपोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले. क्षिप्रा नदीच्या घाटांसह श्री महाकाल महालोक परिसरात ३३ लाख २७ हजारांहून अधिक दिवे प्रज्वलित करण्यात आले. या माध्यमातून जागतिक विक्रम प्रस्थापित केल्याचा दावा आयोजकांनी केला आहे. उपलब्ध वृत्तानुसार क्षिप्रा नदीच्या काठावर सुमारे ३१.१५ लाख, तर महाकाल महालोक परिसरात सुमारे २.११ लाख दिवे लावण्यात आले..सायरन वाजताच उजळला क्षिप्रा तटदीपोत्सवासाठी क्षिप्रा नदीच्या विविध घाटांवर मोठ्या प्रमाणात पणत्या लावण्यात आल्या होत्या. सायंकाळी निश्चित वेळेला संकेत मिळताच दिवे प्रज्वलित करण्यात आले आणि काही क्षणांत संपूर्ण घाट परिसर रोषणाईने उजळून निघाला.रामघाटासह दत्त आखाडा, केदारेश्वर आणि इतर घाटांवरही दीपप्रज्वलन करण्यात आले. महाकाल महालोक परिसरातही मोठ्या प्रमाणावर दिवे लावण्यात आल्याने संपूर्ण परिसराचे दृश्य आकर्षक झाले..हजारो स्वयंसेवकांचा सहभागया दीपोत्सवाच्या आयोजनासाठी मोठ्या संख्येने स्वयंसेवक सहभागी झाले होते. दिव्यांची मांडणी, त्यामध्ये तेल आणि वात ठेवणे तसेच ठरलेल्या वेळेत दीपप्रज्वलन करण्यासाठी विविध पथकांची मदत घेण्यात आली.उज्जैनमध्ये झालेल्या या दीपप्रज्वलनाचा जागतिक विक्रम झाल्याचा दावा आयोजकांकडून करण्यात आला आहे. मात्र विक्रमाची अधिकृत नोंद कोणत्या संस्थेकडून करण्यात आली आहे, याची माहिती स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे..‘सेवा संकल्प’ उपक्रमाला सुरुवातपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त देशभरात १७ सप्टेंबर रोजी विविध ‘सेवा दिवस’ आणि ‘सेवा संकल्प’ उपक्रम आयोजित करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या विविध विभागांनीही ‘सेवा संकल्प अभियान’ आणि ‘आशीर्वाद का दिया’ या संकल्पनेअंतर्गत कार्यक्रम आयोजित केल्याचे अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकांतून स्पष्ट झाले आहे..मध्य प्रदेशातील उज्जैनमधील दीपोत्सवामुळे धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व असलेल्या क्षिप्रा घाटांना तसेच महाकाल महालोक परिसराला रात्रीच्या वेळी भव्य प्रकाशरूप मिळाले. लाखो दिव्यांच्या या रोषणाईचे दृश्य नागरिक आणि भाविकांसाठी आकर्षण ठरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.