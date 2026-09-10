Khade Hanuman: नव्या जागेवर मंदिर तयार पण हनुमानजी जागचे हलेनात; उज्जैनमध्ये दक्षिणमुखी अन् उत्तरमुखी समस्या काय आहे?

Ujjain Road Widening: उज्जैनमध्ये रस्ता रुंदीकरणाच्या कामादरम्यान 'खडे हनुमान' मूर्तीचे दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर करण्याची संपूर्ण पूर्वतयारी प्रशासनाकडून करण्यात आली होती. टाकी चौकात नवीन मंदिराचा संपूर्ण सांगाडा आणि रचना तयार करण्यात आली असून जन्माष्टमीच्या मुहूर्तावर तिथे मूर्तीची स्थापना करण्याचेही नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, इतकी तयारी करूनही ही मूर्ती अद्याप आपल्या मूळ जुन्या जागेवरच उभी आहे. .जुन्या जागेवर उभी असलेली ही मूर्ती दक्षिणमुखी आहे, तर नवीन जागेवर तिचे मुख उत्तर दिशेला म्हणजे ती उत्तरमुखी होणार असल्याची बाब समोर आली आहे, ज्यावरून भाविकांकडून तीव्र विरोध दर्शवला जात आहे. उज्जैनमध्ये एक रस्ता असून त्याच्या दोन्ही बाजूंना एकेकाळी घरे होती. हा रस्ता रुंद करण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला, त्यावर प्रत्यक्ष कारवाई झाली आणि मार्गातील अनेक बांधकामे हटवण्यात आली. त्यामुळे आता संपूर्ण परिसराचे चित्र पूर्णपणे बदलून गेले आहे..खंजिरीचे बोल! राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांची कथा आता मोठ्या पडद्यावर; 'हा' अभिनेता साकारतोय मुख्य भूमिका, तुम्ही ओळखलंत? .या बदललेल्या चित्राच्या मधोमध एक गोष्ट अजूनही जशीच्या तशी आपल्या जागेवर कायम आहे आणि ती म्हणजे 'खडे हनुमान' यांची मूर्ती. प्रशासनाने ही मूर्ती दुसऱ्या ठिकाणी हलवून पुनर्स्थापित करण्याची पूर्ण तयारी केली होती. नवीन जागा निश्चित झाली होती, मंदिराचा ढाचा तयार झाला होता आणि सजावटही करण्यात आली होती. अगदी जन्माष्टमीच्या दिवशी मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करण्याची योजना आखली गेली होती. मात्र, प्रशासनाच्या तीन प्रयत्नांनंतरही खडे हनुमान यांची मूर्ती आपल्या जुन्या जागेवरून तसूभरही हललेली नाही..उज्जैन प्रशासनाने मूर्तीचे स्थलांतर करण्यासाठी टाकी चौकात ही नवी जागा तयार केली होती. तिथे प्रत्यक्ष पाहणी केली असता मूर्तीच्या स्थापनेसाठी मंदिराचा सांगाडा सज्ज असल्याचे दिसून आले. याचाच अर्थ जागा उपलब्ध आहे, नवीन मंदिर तयार आहे आणि प्रशासनाचीही पूर्ण तयारी झालेली आहे..Mumbai Local: लोकलमधून जीवघेणा प्रवास! दिवा-मुंब्रा वळणावर ट्रेन येताच महिला खाली पडली, धडकी भरवणारा VIDEO VIRAL.जन्माष्टमीच्या शुभमुहूर्तावर खडे हनुमान यांची मूर्ती येथे आणून स्थापन करण्याची संपूर्ण योजना होती आणि त्यासाठी मंदिराला फुलांनी सजवण्यातही आले होते. असे वाटत होते की मूर्ती येईल आणि नवीन ठिकाणी तिची स्थापना सहज होईल, परंतु प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. ही मूर्ती आजही आपल्या मूळ जुन्या जागेवरच विराजमान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.