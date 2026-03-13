देश

Ujjain: महाकालच्या भस्म आरतीच्या वेळेत बदल! आयपीएलपूर्वी पृथ्वी शॉने घेतले दर्शन, उपमुख्यमंत्र्यांचीही हजेरी

Prithvi Shaw Visits Mahakal Temple Ahead of IPL: आयपीएलपूर्वी पृथ्वी शॉ उज्जैन महाकाल मंदिरात भेट देऊन भस्म आरतीत सहभागी. उपमुख्यमंत्र्यांचीही हजेरी. आरतीची वेळ बदलून पहाटे ४ ते ६ आणि भोग आरती सकाळी १० ते १०:४५ झाली आहे. भाविकांना देवाचा आशीर्वाद घेण्यासाठी सुवर्णसंधी.
सकाळ वृत्तसेवा
देश: आयपीएलचा नवा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी दिल्ली कॅपिटल्सचा स्टार फलंदाज पृथ्वी शॉ याने उज्जैनच्या महाकाल मंदिरात हजेरी लावली आहे. शुक्रवारी पहाटे त्याने बाबा महाकालची विश्वप्रसिद्ध भस्म आरती अनुभवली आणि आगामी सामन्यांसाठी आशीर्वाद घेतले.

