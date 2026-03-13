Ujjain: महाकालच्या भस्म आरतीच्या वेळेत बदल! आयपीएलपूर्वी पृथ्वी शॉने घेतले दर्शन, उपमुख्यमंत्र्यांचीही हजेरी

देश: आयपीएलचा नवा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी दिल्ली कॅपिटल्सचा स्टार फलंदाज पृथ्वी शॉ याने उज्जैनच्या महाकाल मंदिरात हजेरी लावली आहे. शुक्रवारी पहाटे त्याने बाबा महाकालची विश्वप्रसिद्ध भस्म आरती अनुभवली आणि आगामी सामन्यांसाठी आशीर्वाद घेतले..यंदाच्या आयपीएलमध्ये पृथ्वी शॉ दिल्ली कॅपिटल्सकडून मैदानात उतरणार आहे. या मोठ्या स्पर्धेपूर्वी मनाला शांती आणि देवाचा आशीर्वाद मिळवण्यासाठी तो शुक्रवारी पहाटे ४ वाजता मंदिरात पोहोचला..Tajmahal Name: ताजमहलचे नाव बदलणार? मोदी सरकारचा सर्वात मोठा खुलासा! संसदेत दिले थेट उत्तर .सामान्य भाविकांमध्ये बसून अनुभवली आरतीएवढा मोठा क्रिकेटपटू असूनही पृथ्वीने कोणतीही व्हीआयपी सोय न घेता सामान्य भाविकांमध्ये बसणे पसंत केले. आपली ओळख उघड होऊ नये आणि गर्दी टाळता यावी, यासाठी त्याने चेहऱ्यावर मास्क लावला होता.सुमारे दोन तास तो नंदी हॉलमध्ये बसून भस्म आरतीमध्ये तल्लीन झाला होता. आरतीनंतर त्याने मंदिराच्या उंबरठ्यावरून बाबा महाकालला जल अर्पण केले आणि इतर देवदेवतांचेही दर्शन घेतले..IPL पूर्वी सनरायझर्सला मोठा झटका! पाकिस्तानी फिरकीपटूला संघात घेतल्यामुळे तणाव वाढला, अधिकृत X खाते निलंबित.बाबा महाकालचा भांग आणि भस्माने श्रृंगारचैत्र कृष्ण पक्षाच्या नवमी तिथीनिमित्त महाकाल मंदिरात भाविकांचा मोठा ओघ पाहायला मिळाला. पहाटे ४ वाजता मंदिराचे दरवाजे उघडल्यानंतर देवाला दूध, दही, तूप आणि फळांच्या रसाने अभिषेक घालण्यात आला. त्यानंतर बाबा महाकालचा भांगेने अत्यंत देखणा श्रृंगार करण्यात आला आणि महानिर्वाणी आखाड्याकडून भस्म अर्पण करण्यात आले..यूपीचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांचीही हजेरीपृथ्वी शॉ व्यतिरिक्त उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनीही आपल्या पत्नीसह बाबा महाकालचे दर्शन घेतले. नंदी हॉलमध्ये बसून त्यांनी आरतीचा आनंद घेतला. यावेळी ते टाळ्या वाजवत आणि ध्यान लावताना दिसले. मंदिर समितीच्या वतीने त्यांचा विशेष सत्कारही करण्यात आला.आरतीच्या वेळेत बदलमहाकाल मंदिरात सध्या आरतीच्या वेळेत काही बदल करण्यात आले आहेत, जे शरद पौर्णिमेपर्यंत लागू राहतील:भस्म आरती: पहाटे ४ ते ६भोग आरती: सकाळी १० ते १०:४५संध्या आरती: संध्याकाळी ७ ते ७:४५शयन आरती: रात्री १०:३० ते ११:००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.