Ujjain Temple: उज्जैनमध्ये आज 'चमत्कार'! पहाटे होणारी भस्म आरती आज दुपारी; वर्षातून फक्त एकदाच मिळते अशी संधी, पाहा काय आहे कारण
Ujjain Mahakaleshwar: उज्जैनच्या महाकालेश्वर मंदिरात महाशिवरात्री नंतर विशेष दुपारी भस्म आरती संपन्न झाली. लाखो भाविकांनी ३ क्विंटल फुलांचा सेहरा आणि राजेशाही थाट पाहण्यासाठी दर्शन घेतले.
उज्जैनच्या महाकालेश्वर मंदिरात आज श्रद्धेचा महाकुंभ भरला आहे. महाशिवरात्रीचा मुख्य सोहळा पार पडल्यानंतर आजचा दिवस भाविकांसाठी अत्यंत खास आहे. कारण, ज्या भस्म आरतीसाठी लोक वर्षभर वाट पाहतात, ती आरती आज पहाटेऐवजी चक्क दुपारी होणार आहे.