Ujjain Temple: महाकाल भक्तांना लॉटरी! आता घरबसल्या बुक करा संध्या आणि शयन आरती; रांगेत उभं राहण्याचं टेन्शन संपलं, पाहा नवे नियम

उज्जैनच्या बाबा महाकालच्या भक्तांसाठी एक मोठी आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. आता मंदिरातील महत्त्वाच्या आरत्यांच्या दर्शनासाठी तुम्हाला लांबच लांब रांगांमध्ये उभे राहण्याची किंवा तासन्तास वाट पाहण्याची गरज उरणार नाही. मंदिर समितीने आरतीच्या बुकिंगसाठी आता पूर्णपणे हाय-टेक यंत्रणा लागू केली आहे..विश्वप्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगाच्या दर्शनासाठी दररोज लाखो भक्त उज्जैनमध्ये येतात. गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी आणि सर्व भक्तांना दर्शनाचा लाभ मिळावा यासाठी मंदिर समितीने आता 'संध्या आरती' आणि 'शयन आरती'ची बुकिंग प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन केली आहे. आता तुम्ही जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातून बाबा महाकालच्या या दिव्य आरतीमध्ये सहभागी होण्यासाठी आपले स्थान निश्चित करू शकता..Ujjain Tourist Places : महाकाल दर्शनाला जाताय? तर या पवित्र ठिकाणांना अजिबात चुकवू नका, जवळच आहे आणखी एक ज्योतिर्लिंग.२५० रुपये शुल्कया नवीन सुविधेनुसार, संध्या आरतीसाठी बुकिंग दररोज दुपारी १२:०० वाजल्यापासून सुरू होईल. तर शयन आरतीसाठी भाविकांना संध्याकाळी ४:०० वाजल्यापासून ऑनलाइन बुकिंग करता येईल. यासाठी प्रत्येक भाविकाला २५० रुपये शुल्क भरावे लागेल. ही प्रक्रिया 'आधी येणाऱ्यास प्राधान्य' या तत्त्वावर चालेल, त्यामुळे ज्यांचे बुकिंग आधी होईल त्यांनाच आरतीला बसण्याची संधी मिळेल. भाविक मंदिराच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन ही बुकिंग करू शकतात.https://www.shrimahakaleshwar.mp.gov.in/.वेळेचे पालनज्या भाविकांनी ऑनलाइन बुकिंग केले आहे, त्यांना प्रवेश द्वार क्रमांक १ मधून प्रवेश दिला जाईल. संध्या आरतीसाठी संध्याकाळी ६:०० वाजेपर्यंत आणि शयन आरतीसाठी रात्री १०:०० वाजेपर्यंत मंदिरात पोहोचणे अनिवार्य असेल. उशिरा येणाऱ्या भाविकांना प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो, त्यामुळे वेळेचे पालन करणे आवश्यक आहे..Ayodhya Darshan: अयोध्येत आता वेटिंग लिस्ट संपणार! राम मंदिरातील १४ उप-मंदिरांसाठी येणार 'स्पेशल पास'; पाहा काय आहे नवा नियम.महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, आरती सुरू असताना रांगेतून होणारे 'चलित दर्शन' नेहमीप्रमाणे सुरूच राहणार आहे. त्यामुळे ज्या भाविकांना आरतीचे बुकिंग मिळालेले नाही, ते सुद्धा रांगेत चालत जाऊन बाबा महाकालचे दर्शन घेऊ शकतील. या डिजिटल निर्णयामुळे मंदिरातील व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि सोपी होणार आहे, असा विश्वास मंदिर प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.