Ujjain Shahi Masjid: मुस्लीम पक्षाची याचिका फेटाळली! उज्जैनची शाही मशीद पाडण्यास स्थगिती देण्यासाठी उच्च न्यायालयाचा नकार

Ujjain Shahi Masjid Demolition: उज्जैनमध्ये सिंहस्थ २०२८ च्या तयारीच्या पार्श्वभूमीवर रस्ता रुंदीकरणाच्या मोहिमेअंतर्गत शहरातील कंठाल मार्गावरील शाही मशिदीचा अडथळा ठरणारा भाग हटवण्यावरून सोमवारी गोंधळ निर्माण झाला. याचदरम्यान या संदर्भात उच्च न्यायालयाचा एक महत्त्वाचा निकालही समोर आला आहे..उज्जैनच्या शाही मशिदीवरील महानगरपालिकेची कारवाई योग्य ठरवत उच्च न्यायालयाने मुस्लीम पक्षाची याचिका फेटाळून लावली आहे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती सुबोध अभ्यंकर आणि न्यायमूर्ती जय कुमार पिल्लई यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने दुपारच्या सत्रात या प्रकरणावर सुनावणी करताना मशीद पाडण्याच्या कारवाईला स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला..Khamgaon Krushi Bazar Samiti: खामगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीस ११ लाखांचा हातभार.या प्रकरणाचा सविस्तर आदेश उशिरा संध्याकाळपर्यंत जारी केला जाईल. विशेष म्हणजे, शाही मशिदीचा काही भाग हटवण्याच्या विरोधात मशीद कमिटीने न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. मशिदीच्या बाजूने असा दावा करण्यात आला आहे की, ही १०० वर्षांहून अधिक जुनी ऐतिहासिक वास्तू असून याच्या पुष्टीसाठी कागदपत्रेही उपलब्ध आहेत..Jigav Project : उत्कृष्ट अभियंता श्रीराम हजारे यांचा प्रेरणादायी निर्णय : पुरस्काराची रक्कम दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी देण्याचा निर्णय.दरम्यान, १५ दिवसांपूर्वी एकसदस्यीय खंडपीठात याचिका फेटाळली गेल्यानंतर मशीद कमिटीने हे प्रकरण द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर मांडले होते. मुस्लीम पक्षाचा युक्तिवाद असा होता की, वर्ष १९७५ मध्ये वाहतुकीसाठी मशिदीच्या वतीने जमीन देण्यात आली होती आणि त्याच जमिनीवर ४० फूट रुंद रस्ता बांधण्यात आला आहे. आता उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाच्या या निर्णयामुळे उज्जैन महानगरपालिका प्रशासनाच्या कारवाईवर शिक्कामोर्तब झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.