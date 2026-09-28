देश

Ujjain Shahi Masjid: मुस्लीम पक्षाची याचिका फेटाळली! उज्जैनची शाही मशीद पाडण्यास स्थगिती देण्यासाठी उच्च न्यायालयाचा नकार

MP High Court Refuses Stay on Removal: या प्रकरणाचा सविस्तर आदेश उशिरा संध्याकाळपर्यंत जारी केला जाईल. विशेष म्हणजे, शाही मशिदीचा काही भाग हटवण्याच्या विरोधात मशीद कमिटीने न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.
MP High Court

MP High Court

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संतोष कानडे
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Ujjain Shahi Masjid Demolition: उज्जैनमध्ये सिंहस्थ २०२८ च्या तयारीच्या पार्श्वभूमीवर रस्ता रुंदीकरणाच्या मोहिमेअंतर्गत शहरातील कंठाल मार्गावरील शाही मशिदीचा अडथळा ठरणारा भाग हटवण्यावरून सोमवारी गोंधळ निर्माण झाला. याचदरम्यान या संदर्भात उच्च न्यायालयाचा एक महत्त्वाचा निकालही समोर आला आहे.

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