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Swine Flu: उज्जैनमध्ये स्वाइन फ्लूचा बळी; ६० वर्षीय महिलेचा मृत्यू, पावसाळ्यात फ्लूची लक्षणे दिसल्यास अशी घ्या काळजी

Swine Flu Death in Ujjain Raises Monsoon Health Concerns: उज्जैनमध्ये H1N1 संसर्गामुळे ६० वर्षीय महिलेचा मृत्यू; ऋषिनगर परिसरात आरोग्य विभागाकडून सर्वेक्षण, स्क्रीनिंग आणि स्वच्छतेची पाहणी सुरू
Swine Flu in Ujjain Claims Life of 60 Year Old Woman Know Flu Symptoms and Essential Monsoon Safety Measures

Swine Flu in Ujjain Claims Life of 60 Year Old Woman Know Flu Symptoms and Essential Monsoon Safety Measures

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पावसाळ्यात संसर्गजन्य आजारांचा धोका वाढत असतानाच मध्य प्रदेशातील उज्जैनमध्ये H1N1 म्हणजेच इन्फ्लुएन्झा A (स्वाइन फ्लू) संसर्गामुळे ६० वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. ऋषिनगर परिसरातील या घटनेनंतर आरोग्य विभागाने तातडीने परिसराची पाहणी करत नागरिकांची स्क्रीनिंग सुरू केली आहे.

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