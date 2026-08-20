Swine Flu: उज्जैनमध्ये स्वाइन फ्लूचा बळी; ६० वर्षीय महिलेचा मृत्यू, पावसाळ्यात फ्लूची लक्षणे दिसल्यास अशी घ्या काळजी

पावसाळ्यात संसर्गजन्य आजारांचा धोका वाढत असतानाच मध्य प्रदेशातील उज्जैनमध्ये H1N1 म्हणजेच इन्फ्लुएन्झा A (स्वाइन फ्लू) संसर्गामुळे ६० वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. ऋषिनगर परिसरातील या घटनेनंतर आरोग्य विभागाने तातडीने परिसराची पाहणी करत नागरिकांची स्क्रीनिंग सुरू केली आहे..अहमदाबादच्या लॅबमध्ये H1N1 संसर्गाची पुष्टीऋषिनगर परिसरात राहणाऱ्या ६० वर्षीय सरोज नागर यांना जुलैच्या अखेरीस तीव्र सर्दी, खोकला आणि श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला. प्रकृती बिघडल्यानंतर त्यांना प्रथम उज्जैनमध्ये आणि त्यानंतर इंदूरमधील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.त्यांचे नमुने तपासणीसाठी अहमदाबाद येथील प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले होते. ३१ जुलै रोजी प्राप्त झालेल्या अहवालात इन्फ्लुएन्झा A (H1N1) संसर्गाची पुष्टी झाली. इंदूरमध्ये सुमारे १६ दिवस उपचार घेतल्यानंतर त्यांना घरी आणण्यात आले; मात्र त्यानंतर त्यांचा मृत्यू झाला..मृत्यूनंतर आरोग्य विभागाची धावपळघटनेची माहिती मिळाल्यानंतर आरोग्य विभागाने संबंधित परिसरात सर्वेक्षण सुरू केले. मृत महिलेच्या कुटुंबीयांकडून आरोग्य विभागाने योग्य वेळी कुटुंबाची तपासणी आणि स्क्रीनिंग केली नसल्याचा आरोप करण्यात आला.मात्र, मुख्य वैद्यकीय व आरोग्य अधिकारी (CMHO) डॉ. अशोक कुमार पटेल यांनी प्रशासनाची बाजू स्पष्ट करताना सांगितले की, घटनेची माहिती मिळताच आरोग्य पथकाने परिसरात सर्व्हे केला आहे.ऋषिनगरमधील २८ घरांतील १०४ नागरिकांची स्क्रीनिंग करण्यात आली. आतापर्यंत या नागरिकांमध्ये स्वाइन फ्लूशी संबंधित लक्षणे आढळलेली नसल्याचे आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. परिसरातील स्वच्छतेची स्थिती आणि सुअरांच्या वावराचीही पाहणी केली जात आहे..पावसाळ्यात फ्लूची लक्षणे दिसल्यास काळजी घ्याइन्फ्लुएन्झा A (H1N1) हा श्वसनमार्गातून पसरणारा संसर्गजन्य विषाणूजन्य आजार आहे. ताप, थंडी वाजणे, खोकला, घसा खवखवणे, नाक वाहणे किंवा बंद होणे, डोकेदुखी, अंगदुखी आणि थकवा ही त्याची सामान्य लक्षणे असू शकतात. काही रुग्णांमध्ये डोळे लाल होणे किंवा डोळ्यातून पाणी येणेही दिसू शकते. लहान मुलांमध्ये उलट्या किंवा जुलाबाची लक्षणेही आढळू शकतात.संसर्गाची लक्षणे जाणवल्यास स्वतःहून औषधे घेण्याऐवजी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे. विशेषतः वृद्ध व्यक्ती, लहान मुले आणि इतर आजार असलेल्या व्यक्तींमध्ये फ्लूसारखी लक्षणे गंभीर होऊ शकतात..स्वच्छता आणि संसर्गापासून बचावावर भरफ्लूसारख्या संसर्गाचा प्रसार रोखण्यासाठी गर्दीच्या ठिकाणी अनावश्यक जाणे टाळणे, खोकताना किंवा शिंकताना तोंड-नाक झाकणे आणि हात नियमितपणे स्वच्छ धुणे यांसारख्या मूलभूत खबरदारीच्या उपायांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे.उज्जैनमधील या घटनेनंतर आरोग्य विभागाकडून परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जात असून, परिसरातील नागरिकांमध्ये लक्षणे आढळल्यास त्यांची तपासणी करण्यावर भर दिला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.