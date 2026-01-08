Ujjain Tourist Places : महाकाल दर्शनाला जाताय? तर या पवित्र ठिकाणांना अजिबात चुकवू नका, जवळच आहे आणखी एक ज्योतिर्लिंग

उज्जैन : नवीन वर्षाची सुरुवात जर आध्यात्मिक शांती आणि भक्तीने करायची असेल, तर मध्य प्रदेशातील महाकालची नगरी उज्जैन पेक्षा उत्तम पर्याय दुसरा असूच शकत नाही. क्षिप्रा नदीच्या काठावर वसलेले हे शहर केवळ धार्मिक केंद्र नसून, भारतीय संस्कृती आणि इतिहासाचा एक अनमोल ठेवा आहे. जर तुम्ही महाकालेश्वर दर्शनाचे नियोजन करत असाल, तर तुमच्या सहलीत कोणत्या ठिकाणांचा समावेश असावा आणि प्रवास कसा करावा, याची संपूर्ण माहिती खालीलप्रमाणे आहे..कसे पोहोचाल उज्जैनला? (How to Reach)उज्जैन हे शहर दळणवळणाच्या सर्व माध्यमांशी उत्तम प्रकारे जोडलेले आहे:विमानाने - उज्जैनला स्वतःचे विमानतळ नाही. सर्वात जवळचे विमानतळ इंदूर (Indore Airport) येथे आहे. इंदूर ते उज्जैन हे अंतर केवळ ५४ किमी असून, तिथून तुम्ही बस किंवा टॅक्सीने दीड ते दोन तासात उज्जैनला पोहोचू शकता.रेल्वेने - उज्जैन जंक्शन हे एक महत्त्वाचे रेल्वे स्थानक आहे. दिल्ली, मुंबई, पुणे किंवा कोलकाता यांसारख्या मोठ्या शहरांतून थेट गाड्या उपलब्ध आहेत. रेल्वे स्थानकापासून महाकाल मंदिर अगदी जवळ आहे.रस्त्याने - मध्य प्रदेशातील सर्व प्रमुख शहरांतून उज्जैनसाठी नियमित बस सेवा उपलब्ध आहे. .उज्जैनमधील प्रमुख आकर्षणे (Top Places to Visit)१. श्री महाकालेश्वर मंदिर आणि महाकाल लोक - बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेले महाकालेश्वर मंदिर हे दक्षिणमुखी आहे, जे त्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य मानले जाते. येथील 'भस्म आरती' अनुभवणे हा एक अद्भूत सोहळा असतो. दर्शनानंतर, नवनिर्मित 'श्री महाकाल लोक' कॉरिडॉरला नक्की भेट द्या. येथे प्रभू शिवाच्या कथा सांगणारी सुमारे २०० भव्य शिल्पे आणि म्युरल्स आहेत, जे रात्रीच्या रोषणाईत अत्यंत मनमोहक दिसतात..२. सांदीपनी आश्रम - हे तेच पवित्र स्थान आहे जिथे भगवान श्रीकृष्ण, त्यांचे बंधू बलराम आणि परम मित्र सुदामा यांनी महर्षी सांदीपनींकडून शिक्षण घेतले होते. आजही येथे प्राचीन परंपरांच्या खुणा पाहायला मिळतात.३. राम घाट - क्षिप्रा नदीच्या तीरावर असलेला राम घाट हा उज्जैनमधील सर्वात जुना घाट आहे. दररोज संध्याकाळी ८ वाजता येथे होणारी क्षिप्रा आरती मनाला प्रचंड प्रसन्नता देते. कुंभमेळ्याच्या वेळी याच घाटावर शाही स्नान केले जाते.४. चिंतामण गणेश मंदिर - महाकाल मंदिरापासून काही अंतरावर असलेले हे मंदिर भगवान गणेशाच्या प्राचीन मंदिरांपैकी एक आहे. अशी मान्यता आहे की, येथे दर्शन घेतल्याने 'चिंतामण' गणेश भक्तांच्या सर्व चिंता दूर करतात..जवळपासचे दुसरे ज्योतिर्लिंग - ओंकारेश्वरउज्जैनच्या सहलीचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे, अगदी जवळच असलेले दुसरे ज्योतिर्लिंग. उज्जैनपासून साधारण १५० किमी अंतरावर खंडवा जिल्ह्यात ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित आहे..नर्मदा नदीच्या काठावर असलेल्या या मंदिराचा आकार 'ॐ' सारखा आहे.तुम्ही उज्जैनहून खासगी कॅब किंवा बसने ३-४ तासांत ओंकारेश्वरला पोहोचू शकता. एकाच ट्रिपमध्ये दोन ज्योतिर्लिंगांचे दर्शन घेणे हा भाविकांसाठी मोठा भाग्याचा योग ठरतो. नवीन वर्षाच्या निमित्ताने उज्जैनमध्ये मोठी गर्दी असते, त्यामुळे तुमचे हॉटेल बुकिंग आणि भस्म आरतीची नोंदणी आधीच ऑनलाइन करून ठेवणे सोयीचे ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.