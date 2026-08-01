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Ujjain Travel: महाकाल दर्शनानंतर नक्की पाहा हे ठिकाण; उज्जैनमध्ये साकारत आहे 'वीर भारत संग्रहालय', मुख्यमंत्र्यांनी केली पाहणी

Historic Kothi Mahal Being Restored: महाकाल दर्शनासाठी उज्जैनला जाणाऱ्या भाविकांसाठी आणखी एक आकर्षण ठरणार आहे वीर भारत संग्रहालय.
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esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी गुरुवारी उज्जैनमधील ऐतिहासिक कोठी महल परिसरात सुरू असलेल्या 'वीर भारत संग्रहालय' प्रकल्पाची अचानक पाहणी केली. यावेळी त्यांनी सुरू असलेल्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी करत बांधकामासाठी वापरले जाणारे साहित्य तपासले. तसेच कारागीर आणि कामगारांशी संवाद साधून कामाची माहितीही घेतली.

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