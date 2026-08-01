Ujjain Travel: महाकाल दर्शनानंतर नक्की पाहा हे ठिकाण; उज्जैनमध्ये साकारत आहे 'वीर भारत संग्रहालय', मुख्यमंत्र्यांनी केली पाहणी

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी गुरुवारी उज्जैनमधील ऐतिहासिक कोठी महल परिसरात सुरू असलेल्या 'वीर भारत संग्रहालय' प्रकल्पाची अचानक पाहणी केली. यावेळी त्यांनी सुरू असलेल्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी करत बांधकामासाठी वापरले जाणारे साहित्य तपासले. तसेच कारागीर आणि कामगारांशी संवाद साधून कामाची माहितीही घेतली..ऐतिहासिक वास्तूचे मूळ स्वरूप जपण्याच्या सूचनापाहणीदरम्यान मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी संग्रहालयाच्या जीर्णोद्धारात ऐतिहासिक वास्तूचे मूळ स्वरूप कायम ठेवण्यावर भर दिला. इमारतीची ओळख आणि ऐतिहासिक वारसा अबाधित राहील, अशाच पारंपरिक पद्धतींचा वापर करावा, असे त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले.कामाच्या गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड होऊ नये, तसेच इमारतीची मूळ रचना आणि भव्यता कायम ठेवूनच सर्व कामे पूर्ण करावीत, असे स्पष्ट निर्देशही त्यांनी दिले..नोव्हेंबरपर्यंत काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्यहा प्रकल्प उज्जैन स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत राबवला जात आहे. 'द धरोहर' कंपनीच्या अधिकारी संगीता बैस यांनी मुख्यमंत्र्यांना प्रकल्पाच्या प्रगतीची माहिती दिली.सध्या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा सुरू असून, दुसऱ्या टप्प्यात इमारतीचे जुने वास्तुशिल्प जतन करून त्याचे पुनरुज्जीवन केले जाणार आहे. याशिवाय अंतर्गत सजावट, परिसराचे सुशोभीकरण, लँडस्केपिंग, साईट डेव्हलपमेंट आणि वाहनांसाठी आधुनिक पार्किंगची सुविधाही उभारली जाणार आहे..Commonwealth Games 2026: एका माजी गोलंदाजाने नीरज चोप्राला भालाफेकीत हरवले; CWG मध्ये गोल्ड जिंकणारा तो कोण?.प्रशासनाच्या माहितीनुसार, संपूर्ण प्रकल्पाचे काम येत्या नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. या पाहणीवेळी आमदार अनिल जैन कालूहेडा, आमदार सतीश मालवीय, गृहनिर्माण मंडळाचे अध्यक्ष ओम जैन, उज्जैन विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष रवी सोलंकी, संभागायुक्त आशिष सिंह, जिल्हाधिकारी रौशन कुमार सिंह, पोलीस अधीक्षक प्रदीप शर्मा यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.