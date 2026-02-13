Mahashivratri 2026 : उज्जैनमध्ये महाशिवरात्रीचा उत्साह शिगेला! पाहा ९ दिवसांचे वेळापत्रक आणि बाबा महाकालच्या 'लग्नाची' जय्यत तयारी

Ujjain Mahakal Darshan: उज्जैनमधील महाकालेश्वर मंदिर हे बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक महत्त्वाचे स्थान आहे. यंदा १० फेब्रुवारी असून उज्जैनमध्ये 'शिव नवरात्री'चा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. जर तुम्ही १५ फेब्रुवारी २०२६ च्या महाशिवरात्रीसाठी उज्जैनला जाण्याचा विचार करत असाल, तर तिथे केवळ दर्शनच नाही तर उत्सवाचे वेगवेगळे रंग अनुभवता येतील..हिंदू धर्मात महाशिवरात्रीला शिव आणि पार्वतीचा विवाह सोहळा मानला जातो. मात्र, संपूर्ण देशात फक्त उज्जैनमध्येच हा सोहळा १० दिवस साजरा केला जातो, ज्याला 'शिव नवरात्री' म्हणतात. ६ फेब्रुवारीपासून या उत्सवाला सुरुवात झाली असून १५ फेब्रुवारीला महाशिवरात्रीच्या दिवशी याचा समारोप होईल..शिव नवरात्रीचे खास आकर्षण -उज्जैनमध्ये बाबा महाकालला दररोज एका वराप्रमाणे सजवले जाते. १० फेब्रुवारी रोजी नवरात्रीचा पाचवा दिवस होता तेव्हा भोलेबाबांचा 'छबीना शृंगार' करण्यात आला अन् त्यांना पिवळे वस्त्र आणि फळांच्या माळा अर्पण केल्या आहेत. येत्या दिवसांत बाबांचे रूप असे बदलणार आहे:११ फेब्रुवारी: होळकर शृंगार.१२ फेब्रुवारी: उमा-महेश रूपात दर्शन१३ फेब्रुवारी: बाबांना लाल वस्त्र परिधान१४ फेब्रुवारी: महाकालचे रौद्र 'शिव तांडव' रूप१५ फेब्रुवारी (महाशिवरात्री): हा मुख्य दिवस असून बाबांना 'सप्तधान मुखवटा' आणि लग्नाचा 'सेहरा' चढवला जातो..दर्शनासाठी विशेष सोय -महाशिवरात्रीच्या दिवशी भक्तांची प्रचंड गर्दी लक्षात घेता, १५ फेब्रुवारीला मंदिर सलग ४४ तास उघडे राहणार आहे. यामुळे लाखो भाविकांना बाबांचे दर्शन घेणे सोपे जाईल..उज्जैनला गेल्यावर या गोष्टी नक्की करा -केवळ मंदिरात दर्शन घेऊन परतण्यापेक्षा उज्जैनच्या गल्ल्यांमधील उत्साह अनुभवा. शिप्रा नदीच्या घाटावर होणारी आरती आणि शिव नवरात्रीच्या काळात मिळणारा विशेष प्रसाद मिठाई' (मर्यादित स्वरूपात) नक्की ट्राय करा. भस्म आरतीसाठी ऑनलाइन बुकिंग आधीच केले आहे की नाही, याची खात्री करा कारण या काळात तिथे पाय ठेवायलाही जागा नसते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.