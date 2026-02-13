देश

Mahashivratri 2026 : उज्जैनमध्ये महाशिवरात्रीचा उत्साह शिगेला! पाहा ९ दिवसांचे वेळापत्रक आणि बाबा महाकालच्या 'लग्नाची' जय्यत तयारी

Mahakaleshwar Temple Updates: उज्जैनमधील महाकालेश्वर मंदिर हे बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक महत्त्वाचे स्थान आहे. यंदा १० फेब्रुवारी असून उज्जैनमध्ये 'शिव नवरात्री'चा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे.
ujjain mahakal mahashivratri timetable

ujjain mahakal mahashivratri timetable

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Ujjain Mahakal Darshan: उज्जैनमधील महाकालेश्वर मंदिर हे बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक महत्त्वाचे स्थान आहे. यंदा १० फेब्रुवारी असून उज्जैनमध्ये 'शिव नवरात्री'चा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. जर तुम्ही १५ फेब्रुवारी २०२६ च्या महाशिवरात्रीसाठी उज्जैनला जाण्याचा विचार करत असाल, तर तिथे केवळ दर्शनच नाही तर उत्सवाचे वेगवेगळे रंग अनुभवता येतील.

Loading content, please wait...
Maha Shivaratri Festival
marriage
temple
Celebration
Ujjain

Related Stories

No stories found.