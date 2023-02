Union Budget 2023: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. दरम्यान, सीतारामन यांनी 80 कोटी लोकांना दिलासा देताना मोठी घोषणा केली आहे.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. (Union Budget 2023 Nirmala Sitharaman people will get free food grains for one year)

आता पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत देशातील 80 कोटी लोकांना जानेवारी 2024 पर्यंत मोफत धान्य दिले जाईल.

पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत, कोरोना महामारी दरम्यान लोकांना मदत करण्यासाठी मोफत धान्य वितरण सुरू करण्यात आले होते, नंतर ते 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत वाढवण्यात आले.

हेही वाचा: Budget 2023: गेल्या ५ वर्षीतील देशाच्या विकास दराची स्थिती, जाणून घ्या

जाणून घ्या या योजनेअंतर्गत कोणाला मिळते मोफत धान्य

योजनेंतर्गत गरिबांना पक्के घर नसावे.

स्वतःची जमीन नसावी.

म्हैस/बैल/ट्रॅक्टर/ट्रॉली नसावी.

निश्चित व्यवसाय नसावा.

कुक्कुटपालन/गाई पालन इत्यादी नसावेत.