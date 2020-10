सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिवाळी भेट! बोनससाठी केंद्राची 3 हजार 737 कोटी रुपयांना मंजुरी

नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकार 30 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिवाळीला बोन भेट देणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची माहिती केंद्रिय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.

डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफरच्या माध्यमातून थेट कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात पैसे पाठवले जातील. दसरा किंवा दुर्गा पूजेच्या आधी 30 लाख केंद्रिय कर्मचाऱ्यांना 3 हजार 737 कोटी रुपयांचा बोनस देण्यास सुरुवात केली जाईल अशी माहिती जावडेकर यांनी दिली.

Union Cabinet approves productivity linked bonus and non-productivity linked Bonus for 2019-2020. More than 30 lakh non-gazetted employees will be benefited by the bonus announcement and total financial implication will be Rs 3,737 crores: Union Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/B2yGBOXbIt

