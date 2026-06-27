BPJ Government: एका केंद्रीय मंत्र्याने चक्क स्वतःच्याच खात्याच्या एका योजनेची सबसिडी उचलल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. व्यावसायिक शेतीला प्रोत्साहन देणारी ही योजना होती. या प्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कोणतं पाऊल उचलणार, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे. या प्रकरणाची सध्या देशभरात चर्चा होतेय..केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी यांच्याबाबतीत हा प्रकार समोर आलाय. त्यांच्याच मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या एका योजनेचे ते लाभार्थी ठरले आहेत. व्यावसायिक शेतीला प्रोत्साहन देणाऱ्या या योजनेचा लाभ त्यांनी राजस्थानमध्ये घेतला असल्याची माहिती 'द इंडियन एक्सप्रेस'च्या अहवालामधून मिळाली आहे..Sangli News: भाजप आमदारांच्या गाडीचा अपघात! दुचाकीची कारला जोरदार धडक, गाडीचा चक्काचूर; नेमकं काय घडलं? .या योजनेचं नाव मिशन फॉर इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर असं आहे. मोठ्या प्रमाणावर नफा मिळवण्यासाठी विशिष्ट भाज्या आणि फुलांच्या 'व्यावसायिक शेती'ला प्रोत्साहन देणारी ही योजना आहे. २०१४-१५ मध्ये सुरू झालेली ही योजना 'राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळा'द्वारे चालवली जाते, जी मंत्री चौधरी यांच्याच मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील एक स्वायत्त संस्था आहे..ही योजना नेमकी काय आहे?'नॅशनल हॉर्टिकल्चर बोर्डा'च्या 'मिशन फॉर इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर' अंतर्गत 'डेव्हलपमेंट ऑफ कमर्शियल हॉर्टिकल्चर थ्रू प्रोडक्शन अँड पोस्ट-हार्वेस्ट मॅनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स' ही एक उप-योजना आहे. मोठ्या प्रमाणावर फलोत्पादन पिकांची व्यावसायिक शेती करणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.या योजनेत तीन प्रकारच्या भाज्या आहेत. या शिमला मिरची, काकडी आणि टोमॅटोचा समावेश आहे. तसेच आठ प्रकारच्या फुलांचाही या योजनेत समावेश आहे. यात अँथुरियम, ऑर्किड, गुलाब, लिलियम, शेवंती, कार्नेशन, जिप्सोफिला आणि जरबेरा या फुलांचा समावेश आहे..Chakur Robbery Case : महामार्गावरील दरोडा प्रकरणाचा उलगडा; एक आरोपी जेरबंद, १७.२२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त.या योजनेअंतर्गत प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत सबसिडी दिली जाते, ज्याची कमाल मर्यादा प्रति कुटुंब १ कोटी रुपये आहे. वैयक्तिक शेतकरी, बचत गट, उत्पादकांचे संघ किंवा गट, ट्रस्ट, सहकारी संस्था, कंपन्या, शेतकरी उत्पादक संस्था, यासह अनेक प्रकारच्या संस्था या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.