अनलॉक-4: 169 दिवसानंतर मेट्रो धावणार, जाणून घ्या केंद्र सरकारची नवी नियमावली 

अनलॉक 4 मध्ये मेट्रोचे लॉकडाउन संपुष्टात आले आहे. 169 दिवसांपासून बंद असणारी मेट्रो सेवा 7 सप्टेंबरपासून सुरु करण्यास गृहमंत्रालयाने हिरवा कंदिल दिलाय. मर्यादित प्रवाशांसह मेट्रो धावताना दिसेल. परिस्थिती लक्षात घेऊन हळूहळू प्रवासी मर्यादेत शिथिलता देण्यात येणार आहे. मेट्रोमध्ये प्रवास करताना दोन प्रवाशांना 6 फुटांचे अंतर राखणे, थर्मल स्क्रीनिंग करुन प्रवेश मिळवणे यासारखी गोष्टींतून जावे लागणार आहे. प्रवासावेळी या गोष्टींची खबरदारी घ्यावी लागले

- मास्क वापरणे बंधनकारक असेल

- सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमावलीचे पालन करताना प्रवाशांना एकमेकांपासून 6 फूट अंतर ठेवावे लागेल

-आजाराने त्रस्त व्यक्तीला मेट्रोने प्रवेश करता येणार नाही

-मेट्रोमध्ये दोन प्रवाशांमध्ये एक सीट रिकामे ठेवावे लागेल

-मोबाइलमध्ये आरोग्य सेतू अ‍ॅप अनिवार्य असेल

-गर्दी वाढल्यास प्रवेश बंद केला जाईल

-मार्चनंतर पहिल्यांदा 21 सप्टेंबरपासून धार्मिक कार्यक्रमाच्या आयोजनाला 100 लोकांच्या उपस्थितीत परवानगी मिळेल.

- इयत्ता 9 ते 12 वी च्या विद्यार्थ्यांना शिक्षकांच्या मार्गदर्शनासाठी इच्छेनुसार शाळेत जाण्यास परवानगी दिली जाईल. विद्यार्थ्यांना बाहेर पाठवावे की नाही यासाठी पालकांची समंती अनिवार्य असेल.

- चित्रपटगृहे, स्विमिंग पूल, आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतून (काही विशेष सेवा सोडून) बंदच राहणार

- सरकारने 30 सप्टेंबरपर्यंत शाळा आणि महाविद्यालये बंद राहतील, असे स्पष्ट केले आहे. कंटेनमेंट झोनबाहेरील 9 ते 12वी चे विद्यार्थी पालकांच्या संमतीने शाळेत जाऊ शकतील.

- राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशात 50% शिक्षक स्टाफ ऑनलाइन टीचिंग आणि संबंधित कार्यासाठी शाळेत जाऊ शकतात.

- 21 सप्टेंबरपासून सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेळ आदि क्षेत्राशी संबंधीत कार्यक्रमालाही परवानगी देण्यात येईल. या कार्यक्रमाला 100 लोकांनाच एकत्रित येता येईल.

