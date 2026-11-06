UP Crime News आजारी पतीला सोडून पत्नी जावयासोबत फरार, घरातील लाखोंचे दागिनेही केले लंपास

Unnao Woman Son-in-Law : उत्तर प्रदेशातील उन्नावमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका महिलेने आपल्या आजारी पतीला सोडून चक्क जावयासोबत घरातून पळ काढल्याचा आरोप आहे. एवढेच नाही, तर घराच्या जमिनीत पुरून ठेवलेले वडिलोपार्जित सोन्या-चांदीचे लाखोंचे दागिनेही तिने सोबत नेल्याचा दावा पती आणि मुलाने केला आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून, पीडित पती आणि मुलाने पोलीस अधीक्षकांकडे धाव घेत न्यायाची मागणी केली आहे. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .ही घटना उन्नाव जिल्ह्यातील अजगैन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. महिलेच्या मुलाने पोलीस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह यांची भेट घेऊन तक्रार दाखल केली. त्यानंतर पोलिसांनी योग्य कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे..मुलीच्या मृत्यूनंतर आईची जावयाशी जवळीक?मुलाने दिलेल्या तक्रारीनुसार, सुमारे १५ वर्षांपूर्वी त्याच्या बहिणीचे सोहरामाऊ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका व्यक्तीशी लग्न झाले होते. मात्र, बहिणीची तिच्या पतीकडून हत्या झाल्याचा आरोप आहे. बहिणीच्या मृत्यूनंतर तिच्या मुलाच्या संगोपनाचा विचार करून कुटुंबाने त्यावेळी कोणतीही कायदेशीर तक्रार दाखल केली नव्हती..यानंतर मुलाच्या आईचे आणि मृत बहिणीच्या पतीचे जवळचे संबंध निर्माण झाले. तो वारंवार त्यांच्या घरी येऊ लागला. या संबंधांना आजारी पतीने विरोध केल्यानंतर घरात सतत वाद होत असल्याचे मुलाने तक्रारीत म्हटले आहे. आता आई त्याच्यासोबत घर सोडून गेल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे..Vani News : सासरी होणाऱ्या मानहानी अन् छळाला कंटाळून तरुणाने संपविले जीवन; स्टेटसवर व्हिडिओ ठेवत उघड केला प्रकार. दोन किलो चांदीचे दागिने गायबया प्रकरणात दागिन्यांच्या चोरीचाही गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. कुटुंबाने सुमारे दोन किलो चांदी आणि ८० ग्रॅम सोन्याचे वडिलोपार्जित दागिने घरातील जमिनीत खड्डा खणून लपवून ठेवले होते. मात्र, महिलेने जमीन खोदून हे सर्व दागिने काढून नेल्याचा आरोप पती आणि मुलाने केला आहे..जमीन केली नातवाच्या नावावरदरम्यान, १४ सप्टेंबर रोजी महिलेने काही जमीन आपल्या नातवाच्या नावावर हस्तांतरित केल्याचा आरोपही मुलाने केला आहे. ही जमीन त्याच्या वडिलांनी खरेदी केली होती. मात्र, जावयाच्या सांगण्यावरून आईने गुप्तपणे जमिनीचे हस्तांतरण केल्याचा दावा मुलाने केला आहे..कौटुंबिक वाद विकोपाला! भांडणात पतीच्या गुप्तांगाला चावा घेतला, संतापलेल्या पतीने पत्नीचं थेट नाक कापलं; घटनेने खळबळ.या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून दागिने परत मिळवून द्यावेत आणि संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी कुटुंबाने केली आहे. आता पोलीस तपासातून या आरोपांमागील सत्य काय आहे, हे स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.