देश

Belgaum Farmer : अवकाळी पावसाचा कहर! बेळगाव तालुक्यात ज्वारी भुईसपाट, शेतकऱ्यांचे स्वप्न मोडीत

Unseasonal Rain : ऐन बहरात असलेली ज्वारी जमीनदोस्त झाल्याने बेळगाव तालुक्यातील उत्तर भागातील शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे.
Unseasonal rain flattens jowar crops in Belagavi taluka, leaving farmers distressed.

Unseasonal rain flattens jowar crops in Belagavi taluka, leaving farmers distressed.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बेळगाव : बेळगाव तालुक्यातील विविध भागांत झालेल्या अवकाळी पावसामुळे रब्बी हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून शेतकरी अक्षरशः हवालदिल झाले आहेत. तालुक्याच्या उत्तर भागासह पूर्व भागातील शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे.

Loading content, please wait...
Farmer
belgaum
jowar
Farmer Agitation
Crop Crisis
Farmer crop Crisis
Belagavi

Related Stories

No stories found.