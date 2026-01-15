Belgaum Farmer : अवकाळी पावसाचा कहर! बेळगाव तालुक्यात ज्वारी भुईसपाट, शेतकऱ्यांचे स्वप्न मोडीत

बेळगाव : बेळगाव तालुक्यातील विविध भागांत झालेल्या अवकाळी पावसामुळे रब्बी हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून शेतकरी अक्षरशः हवालदिल झाले आहेत. तालुक्याच्या उत्तर भागासह पूर्व भागातील शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. .पूर्व भागात कडधान्य उत्पादन घेतलेल्या शेतकऱ्यांना, तर उत्तर भागात ज्वारी उत्पादन घेतलेल्या शेतकऱ्यांना अवकाळी पावसाचा अधिक फटका बसला आहे. तर काही भागात अधिक पाऊस झाल्याने ऊस तोडणीवर परिणाम झाला आहे..Agriculture News : द्राक्ष पंढरी संकटात! ढगाळ वातावरणामुळे द्राक्ष बागांवर रोगांचे सावट, शेतकरी चिंतेत.तालुक्याच्या इतर भागात रब्बी हंगामात मोठ्या प्रमाणात ज्वारीचे उत्पादन घेतले जाते. अगसगे, हंदिगनूर, चलवेनट्टी, केदनूर, मण्णिकेरी या गावांमध्ये ज्वारी पिकावर अवकाळी पावसाचा मोठा परिणाम झाला आहे. बहरात असलेली ज्वारी भुईसपाट झाल्याने उत्पादन हातचे गेले असून शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे..यंदा खरीप हंगामात समाधानकारक आणि माफक प्रमाणात पाऊस झाल्यामुळे या भागात ज्वारीचे पीक चांगले बहरले होते. उत्पादन वाढणार, काहीतरी हातात पडणार, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी बांधली होती. ज्वारी पीक ऐन बहरात असताना अनपेक्षितपणे झालेल्या अवकाळी पावसामुळे ज्वारी पीक जमीनदोस्त झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले आहे..Agricultural News : बागलाणमध्ये निसर्गाचा कोप! अवकाळी पावसाने करंजाडी खोऱ्यातील कांदा आणि द्राक्ष बागा उद्ध्वस्त.तालुक्याच्या पूर्व भागातील सांबरा, मुतगा, निलजी, बसवन कुडची परिसरात वाटाणा, मोहरी, चणी, हरभरा यासारख्या कडधान्य पिकांना मोठा फटका बसला आहे. ही पिके सध्या काढणीस तयार होती. .मात्र, अचानक झालेल्या पावसामुळे हातातोंडाशी आलेले पीक शेतकऱ्यांना गमवावे लागले. या भागात मोठ्या प्रमाणात कडधान्य उत्पादन घेतले जाते, त्यामुळे नुकसानही तितकेच मोठे आहे..दक्षिण भागातील येळ्ळूर, वडगाव, शहापूर परिसरातही जोरदार पाऊस झाल्याने कडधान्य पिकांवर विपरीत परिणाम झाला आहे. पश्चिम भागातही अशीच परिस्थिती असून एकूणच तालुकाभर रब्बी हंगाम धोक्यात आला आहे. .शेतकरी या अवकाळी पावसामागे वाढता हवामान बदल कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ऋतुचक्र बिघडणे, अचानक पावसाच्या सरी, अतिवृष्टी आणि अनिश्चित हवामान हे आता नेहमीचे झाले आहे. याचा थेट परिणाम शेतीवर होत असून जोखीम दिवसेंदिवस वाढत आहे..अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची प्रशासनाने तातडीने पंचनामा करून शेतकऱ्यांना योग्य व वेळेत भरपाई द्यावी, अशी जोरदार मागणी शेतकरी वर्गाकडून केली जात आहे. आधीच संकटात सापडलेला शेतकरी आणखी अडचणीत येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..ऊस तोडणीवर परिणामतालुक्याच्या उत्तर भागात अधिक प्रमाणात पाऊस झाल्यामुळे शेतवडीत अधिक ओलावा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे काही भागातील ऊस तोडणी हंगाम ठप्प झाला आहे. हवामान खात्याकडून आणखी दोन दिवस पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.