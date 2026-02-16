देश

UP Township: योगी सरकार वसवणार ११४ नवीन टाउनशिप; अत्याधुनिक सोयीसुविधांनी सज्ज असतील शहरे

Uttar Pradesh Township Expansion Plan:उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली ११४ नवीन टाउनशिप उभारल्या जातील. या प्रकल्पांतर्गत आधुनिक रस्ते, पार्क्स, पाथवे आणि जमिनीखाली वीज वाहिन्या यासह जागतिक दर्जाच्या सोयीसुविधा उपलब्ध होतील.
सकाळ वृत्तसेवा
उत्तर प्रदेशातील वाढती लोकसंख्या आणि शहरीकरणाचा वेग पाहता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्याच्या गृहनिर्माण क्षेत्रात मोठी क्रांती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनधिकृत कॉलनी आणि गृहनिर्माण प्रकल्पांना चाप लावण्यासाठी सरकारने आता स्वतःच शहरांचा चेहरामोहरा बदलण्याचा प्लॅन आखला आहे.

