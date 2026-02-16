UP Township: योगी सरकार वसवणार ११४ नवीन टाउनशिप; अत्याधुनिक सोयीसुविधांनी सज्ज असतील शहरे

उत्तर प्रदेशातील वाढती लोकसंख्या आणि शहरीकरणाचा वेग पाहता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्याच्या गृहनिर्माण क्षेत्रात मोठी क्रांती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनधिकृत कॉलनी आणि गृहनिर्माण प्रकल्पांना चाप लावण्यासाठी सरकारने आता स्वतःच शहरांचा चेहरामोहरा बदलण्याचा प्लॅन आखला आहे..उत्तर प्रदेशात आता केवळ शहरे वाढणार नाहीत, तर ती नियोजनबद्ध पद्धतीने वसवली जातील. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी १०० टाउनशिपचे लक्ष्य दिले होते, मात्र गृहनिर्माण विभागाने त्यापेक्षाही जास्त म्हणजेच ११४ नवीन टाउनशिप उभारण्याचा आराखडा तयार केला आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात आधुनिक घरे उपलब्ध होणार आहेत..कशा असतील या नवीन टाउनशिप?या प्रकल्पांतर्गत मिळणाऱ्या सोयीसुविधा जागतिक दर्जाच्या असतील:रस्त्यांवर विजेच्या तारांचे जाळे दिसणार नाही, सर्व वीज वाहिन्या जमिनीखालून असतील. पार्क्स, पाथवे (चालण्यासाठी मार्ग) आणि रुंद रस्ते यावर विशेष भर दिला जाईल. खाजगी बिल्डर्सकडून होणारी अवैध प्लॉटिंग रोखण्यासाठी सरकारने हा सरकारी टाउनशिपचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे..ग्रामीण विकासासाठी 'जी राम जी' (VB-G RAM JI) योजनामनरेगाची जागा घेणाऱ्या 'विकसित भारत रोजगार गॅरंटी आणि आजीविका मिशन' (वीबी-जी राम जी) साठी ग्रामीण विकास विभागाने आपल्या बजेटमधील तब्बल ४०% हिस्सा राखीव ठेवला आहे. या योजनेसाठी ९५,६९२ कोटी रुपयांची मोठी तरतूद करण्यात आली असून, यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होणार आहेत..२१ फेब्रुवारीला सेमीकंडक्टर क्रांती!उत्तर प्रदेश आता हाय-टेक उद्योगांचे केंद्र बनत आहे. २१ फेब्रुवारी रोजी गौतमबुद्ध नगरच्या यीडा (YEIDA) क्षेत्रात इंडिया चिप प्रायव्हेट लिमिटेडच्या सेमीकंडक्टर प्लांटचे भूमिपूजन होणार आहे..Premium|74th Constitutional Amendment : महापालिका निवडणुकीनंतरचा खरा प्रश्न: शहर कसे घडवायचे?.कोणाची भागीदारी?हा प्रकल्प एचसीएल (HCL) ग्रुप आणि फॉक्सकॉन (Foxconn) टेक्नॉलॉजी ग्रुप यांचा संयुक्त उपक्रम आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या कार्यक्रमाला आभासी (Virtual) पद्धतीने जोडले जातील, तर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रत्यक्ष उपस्थित राहतील. या सर्व प्रकल्पांमुळे उत्तर प्रदेशातील शहरांचा विकास तर होईलच, पण तरुणांना मोठ्या प्रमाणात रोजगारही उपलब्ध होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.