UP मध्ये पुन्हा एकदा बदललं या शहराचे नाव, गेल्या ३० वर्षांत तब्बल ५ वेळा नाव बदलल्याने व्यापारी चिंतेत

उत्तर प्रदेशातील भदोही जिल्ह्याचे नाव पुन्हा एकदा बदलण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. वाराणसीत झालेल्या भाजपच्या ‘समरसता संकल्प अभियाना’दरम्यान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी भदोहीचे नाव बदलून ‘संत रविदास नगर’ करण्याचा प्रस्ताव मांडला. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक समरसतेचा संदेश देण्यासाठी आणि दलित समाजाशी जोडले जाण्यासाठी हा निर्णय घेतला जात असल्याची चर्चा आहे. मात्र, नाव बदलण्याच्या या प्रस्तावामुळे भदोहीच्या राजकीय आणि व्यावसायिक क्षेत्रात चिंता व्यक्त केली जात आहे..भदोहीचे नाव बदलण्याचा ३० वर्षांचा इतिहासभदोही जिल्ह्याच्या नावाचा इतिहास गेल्या तीन दशकांत अनेकदा बदलला आहे.१९९४ : ३० जून १९९४ रोजी वाराणसी जिल्ह्यातून वेगळा करून भदोही हा स्वतंत्र जिल्हा करण्यात आला. त्यावेळी जिल्ह्याचे नाव ‘भदोही’ असे ठेवण्यात आले.१९९७ : मायावती यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने भदोहीचे नाव बदलून ‘संत रविदास नगर’ केले.२००० : भाजपच्या राम प्रकाश गुप्ता यांच्या सरकारने ‘संत रविदास नगर भदोही’ असे संयुक्त नाव केले.२०१४ : अखिलेश यादव यांच्या सरकारने पुन्हा जिल्ह्याला ‘भदोही’ हे जुने नाव दिले.२०२६-२७ : आता योगी सरकारकडून पुन्हा ‘संत रविदास नगर’ हे नाव देण्याची तयारी सुरू असल्याची चर्चा आहे..‘भदोही’ नावामुळेच जगभरात ओळखनाव बदलण्याच्या प्रस्तावामुळे सर्वाधिक चिंता कालीन उद्योगाशी संबंधित व्यापाऱ्यांमध्ये आहे. हाताने तयार केलेल्या कालीनांसाठी भदोहीची जगभरात स्वतंत्र ओळख निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नाव बदलल्यास या उद्योगाच्या जागतिक बाजारपेठेतील ब्रँडला धक्का बसण्याची भीती व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.ऑल इंडिया कारपेट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष उमेश कुमार गुप्ता आणि कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिलचे चेअरमन कॅप्टन मुकेश कुमार गोम्बर यांनी संत रविदास यांच्याबद्दल पूर्ण आदर असल्याचे सांगितले. मात्र, ‘भदोही’ हे नाव आंतरराष्ट्रीय बाजारात कालीन उद्योगाची ओळख बनले आहे. नाव बदलल्यास परदेशी खरेदीदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो आणि तयार झालेल्या ब्रँडच्या ओळखीवर परिणाम होऊ शकतो, अशी त्यांची भूमिका आहे..Mumbai Water Supply: मुंबईतील धरणातील जलसाठा ८८ टक्क्यांवर, १० टक्के पाणीकपात कधी संपणार? महत्त्वाची माहिती समोर .जीआय टॅगपासून निर्यातीपर्यंत नावाचे महत्त्वनिर्यातदार पीयूष बर्नवाल यांनीही नाव बदलण्याच्या परिणामांकडे लक्ष वेधले. देशातील सुमारे २५ जिल्ह्यांमध्ये कालीन तयार केले जात असले तरी ‘भदोही’ या नावाला विशेष ओळख मिळाली आहे. भदोहीच्या नावानेच या उद्योगाला भौगोलिक मानांकन अर्थात जीआय टॅग आणि ‘टाऊन ऑफ एक्स्पोर्ट एक्सलन्स’चा दर्जा मिळाला आहे.यापूर्वी जिल्ह्याचे नाव बदलण्यात आले होते, तेव्हा कालीन निर्यातीवर त्याचा विपरीत परिणाम झाल्याचा दावा व्यापाऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे पुन्हा नाव बदलल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत नव्याने कागदपत्रे, ब्रँडिंग आणि ओळख निर्माण करण्याचे आव्हान उभे राहू शकते, अशी चिंता व्यक्त होत आहे..‘राजकीय प्रयोग करू नका’, व्यापाऱ्यांचा इशाराव्यापारी मुशीर इक्बाल यांच्यासह काही निर्यातदारांनी नाव बदलण्याच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. केवळ राजकीय फायद्यासाठी भदोहीला राजकीय प्रयोगांची जागा बनवू नये, अशी त्यांची भूमिका आहे. नाव बदलल्यामुळे स्थानिक व्यापार, कालीन उद्योग आणि निर्यातीवर परिणाम होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे..कलाकारांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर; चित्रीकरण स्थळांवरील अन्न तपासणीची मागणी, राष्ट्रवादीने घेतली तुकाराम मुंडे यांची भेट.‘संत रविदास यांच्या नावामुळे अभिमान’, समर्थकांची भूमिकादुसरीकडे, नाव बदलण्याच्या निर्णयाचे समर्थनही केले जात आहे. औराईचे भाजप आमदार दीनानाथ भास्कर आणि समाजसेविका संगीता खन्ना यांनी या प्रस्तावाचे स्वागत केले आहे.अस्पृश्यतेविरोधात लढा देणारे आणि सामाजिक समानतेचा संदेश देणारे संत रविदास हे महान संत होते. त्यांच्या नावाने जिल्ह्याची ओळख असणे ही अभिमानाची बाब आहे. त्यामुळे हा निर्णय सामाजिक समानतेच्या दिशेने सकारात्मक पाऊल ठरेल, अशी भूमिका समर्थकांनी मांडली आहे.भदोहीचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव पुढे आल्याने आता राजकीय अस्मिता आणि सामाजिक संदेश विरुद्ध वर्षानुवर्षे तयार झालेली व्यावसायिक ओळख असा नवा वाद निर्माण झाला आहे. अंतिम निर्णय झाल्यानंतर त्याचा कालीन उद्योग आणि आंतरराष्ट्रीय निर्यातीवर नेमका काय परिणाम होतो, याकडे व्यापाऱ्यांसह संपूर्ण उद्योगाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.