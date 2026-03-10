UP: आता सर्किट हाऊसमध्ये करा 'शाही' मुक्काम! ३५० हून अधिक गेस्ट हाऊसमध्ये सर्वसामान्यांना एन्ट्री; घरबसल्या करा रूमबुक!

आता उत्तर प्रदेशात फिरायला जाणाऱ्या पर्यकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे! आता तुम्हाला महागड्या हॉटेल्सऐवजी थेट सरकारी सर्किट हाऊस किंवा गेस्ट हाऊसमध्ये राहता येणार आहे. योगी सरकारने सर्वसामान्यांसाठी सरकारी निवासाची दारे उघडली असून, याची ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रियाही सुरू केली आहे..उत्तर प्रदेशातील २१ सर्किट हाऊस आणि ३३४ सरकारी निरीक्षण भवने (गेस्ट हाऊस) आता हॉटेलप्रमाणेच ऑनलाइन बुक करता येतील. यामुळे आता कोणाच्याही शिफारसीशिवाय पारदर्शक पद्धतीने कोणालाही सरकारी पाहुणचाराचा आनंद घेता येईल..Sindhudurg Bank Recruitment : सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेत नोकरीची सुवर्णसंधी! 73 जागांसाठी 5 हजारांहून अधिक अर्ज; तुमची परीक्षा कुठे आणि कधी होणार?.'आधी येईल त्याला प्राधान्य'लोकनिर्माण विभागाने (PWD) जाहीर केलेल्या नवीन नियमांनुसार, या सरकारी निवासांमधील काही खोल्या व्हीआयपी दौरे आणि आपत्कालीन सरकारी कामासाठी राखीव असतील. मात्र, उरलेल्या सर्व खोल्या 'आधी येईल त्याला प्राधान्य' (First Come, First Served) या तत्त्वावर सर्वसामान्यांसाठी खुल्या राहतील. यामुळे सुरक्षित आणि सरकारी दर्जाच्या ठिकाणी राहण्याची सोय झाली आहे..बुकिंग कशी करायची?तुम्हाला जर या सुविधेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर प्रक्रिया अत्यंत सोपी आहे. अधिकृत वेबसाइट guesthouse.uppwd.gov.in वर जाऊन तुम्ही बुकिंग करू शकता. वेबसाइटवर 'रिअल टाइम डॅशबोर्ड' असेल, जिथे कोणत्या जिल्ह्यात किती खोल्या रिकाम्या आहेत, हे लगेच समजेल. बुकिंग करताना आधार कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र अपलोड करणे अनिवार्य आहे. ऑनलाइन पेमेंट केल्यानंतर तुमच्या मोबाईलवर एसएमएस (SMS) आणि ई-मेलद्वारे पावती मिळेल..जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विशेष अधिकारहे मुळात सरकारी भवन असल्याने काही नियमही कडक आहेत. जर एखाद्या जिल्ह्यात अचानक मोठा सरकारी दौरा किंवा प्रशासकीय गरज पडली, तर संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना (DM) तुमची आधीची बुकिंग रद्द करण्याचा अधिकार असेल. मात्र, सामान्य दिवसांमध्ये पर्यटकांना कोणताही अडथळा येणार नाही..Nashik District Bank : सहकार क्षेत्रासाठी सरते वर्ष संघर्षाचे; नाशिक जिल्हा बँकेचा परवाना वाचवण्यासाठी सरकार सरसावले!.पर्यटनाला मिळणार चालनाया निर्णयामुळे सरकारला अतिरिक्त महसूल मिळेलच, शिवाय सरकारी इमारतींची निगा राखणेही सोपे होईल. आज १० मार्च २०२६ पासून ही सेवा पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्याने पर्यटकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.