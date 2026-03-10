देश

UP: आता सर्किट हाऊसमध्ये करा 'शाही' मुक्काम! ३५० हून अधिक गेस्ट हाऊसमध्ये सर्वसामान्यांना एन्ट्री; घरबसल्या करा रूमबुक!

UP Circuit House Booking: आता उत्तर प्रदेशात फिरायला जाणाऱ्या पर्यकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे! आता तुम्हाला महागड्या हॉटेल्सऐवजी थेट सरकारी सर्किट हाऊस किंवा गेस्ट हाऊसमध्ये राहता येणार आहे.
