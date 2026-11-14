धक्कादायक! उत्तर प्रदेशात १ कोटी २७ लाख हिंदू मतदार झाले कमी; मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्पष्ट केले मोठे कारण

उत्तर प्रदेशमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने 'मतदाता जोडो अभियान' सुरू केले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी माहिती दिली की, उत्तर प्रदेशात १ कोटी २७ लाख हिंदू मतदार कमी झाले आहेत आणि यामागे पंचायत आणि विधानसभा मतदार यादीबाबत झालेला संभ्रम हे मुख्य कारण आहे..महत्त्वाचं म्हणजे, वगळलेले मतदार पुन्हा यादीत समाविष्ट करण्यासाठी भाजप पुढील एक महिना राज्यातील प्रत्येक बूथवर विशेष मोहीम राबवणार आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले की, ज्या वेळी राज्यात मतदार यादी पुनरीक्षणाची प्रक्रिया सुरू होती, त्याच काळात पंचायत निवडणुकीची मतदार यादी तयार करण्याचे कामही सुरू झाले होते..Khandala Ghat Traffic Jam : खंबाटकी घाटात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा; दत्त मंदिराजवळ ट्रक बंद पडल्याने वाहतूक ठप्प, परतीच्या प्रवासाला निघालेल्या चाकरमान्यांना मनस्ताप.त्या वेळी सर्वसामान्य लोकांना असे वाटले की आपले नाव एकाच मतदार यादीत असावे, त्यामुळे त्यांनी गावच्या पंचायत मतदार यादीत आपले नाव नोंदवून घेतले. परिणामी, अशा लाखो लोकांची नावे विधानसभेच्या मतदार यादीत नोंदवली गेली नाहीत आणि मतदारांची संख्या कमी झाली..पक्षाचे कार्यकर्ते लोकांना हे समजावून सांगू शकले नाहीत की पंचायत आणि विधानसभा निवडणुकीच्या मतदार याद्या वेगवेगळ्या असतात, असे मुख्यमंत्री योगी म्हणाले. या संभ्रमामुळेच ही परिस्थिती निर्माण झाली असून, आता या सर्व लोकांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी भाजप राज्यव्यापी अभियान चालवणार आहे. पुढील एक महिना संपूर्ण ताकदीने या मोहिमेत उतरण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी कार्यकर्त्यांना दिले आहेत..तसेच, इतर राज्यांमध्ये नोकरी किंवा कामानिमित्त राहणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील प्रवासी नागरिकांनाही मतदार म्हणून नोंदवून घेण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यास त्यांनी सांगितले आहे. निवडणूक आयोग १७ नोव्हेंबर रोजी उत्तर प्रदेशातील सर्व विधानसभा मतदारसंघांची कच्ची मतदार यादी प्रसिद्ध करणार आहे..'टोरंट' प्रकल्पाच्या रस्त्यासाठी शेतकऱ्यांना नोटिसा, ६०० एकर वनक्षेत्र बाधित होणार; जमीन मोजणीची प्रक्रिया पुन्हा सुरु.या पार्श्वभूमीवर भाजपने १६ ते १८ नोव्हेंबर दरम्यान सर्व जिल्ह्यांमध्ये बैठकांचे आयोजन केले असून, या बैठकांमध्ये मोहीम बूथ स्तरापर्यंत पोहोचवण्याची रणनीती आखली जाईल. त्यानंतर १९ ते २१ नोव्हेंबर दरम्यान विधानसभा स्तरावर बैठका होणार असून, त्यामध्ये खासदार, आमदार, विधान परिषद सदस्य, जिल्हा पंचायत अध्यक्ष, महापौर, ब्लॉक प्रमुख आणि इतर लोकप्रतिनिधी सहभागी होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.