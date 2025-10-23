Govardhan Puja: गोवर्धन पूजनासाठी CM योगी गोरखनाथ मंदिरात; गायींना खाऊ घातले गूळ-रोटी, म्हणाले: 'गोवंश भारताच्या समृद्धीचा आधार!'

दीपावलीच्या पाच दिवसांच्या महापर्वातील महत्त्वपूर्ण सण असलेल्या गोवर्धन पूजनाच्या शुभ मुहूर्तावर गोरक्षपीठाधीश्वर आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बुधवारी सकाळी गोरखनाथ मंदिराच्या गोशाळेत विधिपूर्वक गोवर्धन पूजा केली.गोपूजन केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी गाईंची सेवा केली आणि समस्त प्रदेशवासियांना गोवर्धन पूजनाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिल्या. यावेळी ते म्हणाले, "गोवंश हा भारताच्या समृद्धीचा आधार राहिला आहे. सरकार गो-संरक्षण आणि संवर्धनासाठी अनेक योजनांद्वारे सतत प्रयत्न करत आहे."दीपावलीच्या दिवसापासून (सोमवार) गोरखपूरमध्ये असलेल्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बुधवारी सकाळी गोरखनाथ मंदिराच्या गोशाळेत गोवर्धन पूजा केली..गायींना खाऊ घातले गूळ आणि केळीमुख्यमंत्र्यांनी वैदिक मंत्रोच्चारात पूजेची प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यांनी गाईंच्या आणि गोवंशाच्या गळ्यात माळा घातल्या, त्यांना टिळा लावला आणि गोमातेचा आशीर्वाद घेऊन प्रदेशवासियांच्या सुख-समृद्धीसाठी प्रार्थना केली.गोपूजन झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या हाताने गायींना आणि गोवंशाला गूळ आणि केळी खाऊ घातले. यावेळी ते गायींना त्यांच्या नावाने हाक मारत होते आणि त्यांच्याजवळ जाऊन लाड करत होते..गो-संवर्धनासाठी '₹६०००' ची मदतगोवर्धन पूजनानंतर मुख्यमंत्र्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला आणि समस्त प्रदेशवासियांना, शेतकरी बांधवांना व पशुपालकांना गोवर्धन पूजनाच्या शुभेच्छा दिल्या. त्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य सरकार गोवंश संरक्षण आणि संवर्धनासाठी अनेक अभिनव कार्यक्रम राबवत आहे.योगी म्हणाले की, राज्यात केवळ गोपूजनच होत नाही, तर गोवंश संवर्धनासाठी योजनाही सुरू आहेत.१६ लाख गोवंश: राज्यात १६ लाख गोवंश असे आहेत, ज्यांचा सांभाळ प्रदेश सरकार अनुदानातून करत आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी हा प्रयत्न सुरू आहे.तीन विशेष योजना: गोवंशासाठी प्रदेशात तीन प्रकारच्या विशेष योजना आहेत.निराधार गोवंश केंद्र: यामध्ये प्रत्येक गोवंशासाठी सरकारतर्फे दरमहा १५०० रुपये उपलब्ध करून दिले जातात.सहभागिता योजना: या योजनेत कोणताही शेतकरी चार निराधार गोवंशाच्या संरक्षणाची आणि देखभालीची जबाबदारी घेतल्यास त्याला प्रत्येक गोवंशासाठी १५०० रुपये या दराने ६००० रुपये प्रति महिना दिले जातात.कुपोषित कुटुंबांसाठी योजना: तिसरी योजना कुपोषित माता आणि बालके असलेल्या कुटुंबांसाठी आहे. त्यांना निराधार गो-आश्रय केंद्रातून नुकतीच विलेली गाय दिली जाते. त्या कुटुंबांनी गायीची सेवा करायची आणि तिचे दूध वापरायचे. सोबतच, त्यांना गायीच्या देखभालीसाठी दरमहा १५०० रुपये दिले जातात..पेट्रोल-डिझेलचा खर्च वाचवणारमुख्यमंत्री म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रेरणेने राज्यात सुरू असलेल्या 'गोवर्धन योजनेमुळे' शेतकरी समृद्धीकडे वाटचाल करत आहेत. या योजनेतून कंप्रेस्ड बायोगॅस (CBG) आणि इथेनॉल बनवले जात असल्याने शेतकऱ्यांच्या शेणाच्या (गोबर) गोवऱ्यांनाही चांगला दर मिळत आहे..CM Devendra Fadnavis : सगळे निकष बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांना मदत करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा.या ग्रीन इंधनामुळे पेट्रोल-डिझेलवर खर्च होणारे देशाचे पैसे वाचण्यास मदत होत आहे आणि 'नेट झिरो' (Net Zero) चे लक्ष्य साधण्यासाठीही मदत मिळत आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले, "गोवर्धन पूजा हे भारताच्या कृषीप्रधान अर्थव्यवस्थेचे प्रतीक आहे. भारत देशात गोवंशाला किती महत्त्व आहे, हे गोवर्धन पूजनासारखे सण दाखवतात." मला गोपूजन आणि गोसेवा करण्याची संधी मिळाली, हे माझे सौभाग्य आहे, असे त्यांनी शेवटी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.