देश

Govardhan Puja: गोवर्धन पूजनासाठी CM योगी गोरखनाथ मंदिरात; गायींना खाऊ घातले गूळ-रोटी, म्हणाले: 'गोवंश भारताच्या समृद्धीचा आधार!'

Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गोरखनाथ मंदिराच्या गोशाळेत विधिपूर्वक गोवर्धन पूजन केले. गाईंची सेवा करून प्रदेशवासियांना शुभेच्छा दिल्या. गोवंश संरक्षणासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, गोसंवर्धनावर भर देण्याचा संदेश दिला.
Govardhan Puja

Govardhan Puja

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

दीपावलीच्या पाच दिवसांच्या महापर्वातील महत्त्वपूर्ण सण असलेल्या गोवर्धन पूजनाच्या शुभ मुहूर्तावर गोरक्षपीठाधीश्वर आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बुधवारी सकाळी गोरखनाथ मंदिराच्या गोशाळेत विधिपूर्वक गोवर्धन पूजा केली.

गोपूजन केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी गाईंची सेवा केली आणि समस्त प्रदेशवासियांना गोवर्धन पूजनाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिल्या. यावेळी ते म्हणाले, "गोवंश हा भारताच्या समृद्धीचा आधार राहिला आहे. सरकार गो-संरक्षण आणि संवर्धनासाठी अनेक योजनांद्वारे सतत प्रयत्न करत आहे."

दीपावलीच्या दिवसापासून (सोमवार) गोरखपूरमध्ये असलेल्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बुधवारी सकाळी गोरखनाथ मंदिराच्या गोशाळेत गोवर्धन पूजा केली.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
temple
Gauri Pujan traditions
Yogi Adityanath

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com