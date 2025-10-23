Police Smriti Din: इन्स्पेक्टर सुनील कुमार, दुर्गेश सिंह आणि सौरभ यांच्या शौर्याला सलाम! वाचा त्यांच्या बहादुरीची कहाणी

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पोलीस स्मृती दिनानिमित्त शहीद पोलीस कर्मचाऱ्यांना श्रद्धांजली वाहिली. सीएम योगी यांनी रिझर्व्ह पोलीस लाइन्स स्मारकावर पुष्पचक्र अर्पण करून पोलीस दलाच्या कर्तव्यनिष्ठेचे कौतुक केले.१ सप्टेंबर २०२४ ते ३१ ऑगस्ट २०२५ या एका वर्षाच्या काळात उत्तर प्रदेशसह देशभरातील सर्व राज्ये आणि निमलष्करी दलाचे एकूण १८६ जवान कर्तव्य बजावताना शहीद झाले आहेत. या शहीदांमध्ये उत्तर प्रदेशातील तीन शूर पोलीस कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे..मुख्यमंत्री योगी म्हणाले, "गेल्या एका वर्षात सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्यांमध्ये उत्तर प्रदेशातील तीन बहादूर पोलीस कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. मी त्यांना मनापासून श्रद्धांजली अर्पण करतो. त्यांच्या कुटुंबीयांना मी हे आश्वासन देऊ इच्छितो की, आमचे सरकार नेहमी त्यांच्यासोबत उभे आहे आणि भविष्यातही तसेच राहील."चला, त्यांच्या अदम्य साहसाच्या कथा जाणून घेऊया:.१. इन्स्पेक्टर सुनील कुमार (STF) घडलेली घटना: २० जानेवारी २०२५ रोजी एसटीएफ (STF) इन्स्पेक्टर सुनील कुमार हे आपल्या टीमसह एक लाख रुपयांच्या इनामी गुंड अरशदच्या शोधात होते. अरशद आणि त्याचे साथीदार एका पांढऱ्या ब्रेझा गाडीत असल्याची माहिती मिळाली.रात्री ११ वाजता इन्स्पेक्टर सुनील कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने शामली जिल्ह्यातील बिडौली चौसाना चौकात गुन्हेगारांना घेरले. एसटीएफ आणि गुन्हेगारांमध्ये जोरदार चकमक झाली. गुन्हेगारांच्या अनेक गोळ्या सुनील कुमार यांना लागल्या, तरीही त्यांनी डगमगले नाहीत. जखमी अवस्थेतही त्यांनी टीमचे नेतृत्व केले आणि गुन्हेगारांना कंठस्नान घातले. मात्र, नंतर मेदांता रुग्णालयात उपचारादरम्यान त्यांचे निधन झाले..२. हेड कॉन्स्टेबल दुर्गेश कुमार सिंह (जौनपूर) घडलेली घटना: १२ मे २०२५ रोजी जौनपूर पोलीस दलातील हेड कॉन्स्टेबल दुर्गेश कुमार सिंह यांची ड्युटी चन्दवक येथील प्रभारी निरीक्षकांसोबत होती. १७ मे रोजी गोतस्करांविरुद्ध सुरू असलेल्या एका प्रकरणात ते खुज्जी मोडवर बॅरिकेड्स लावून गाड्यांची तपासणी करत होते.रात्री ११.५० च्या सुमारास एक पिकअप गाडी वेगाने येताना दिसली. दुर्गेश कुमार यांनी गाडी थांबवण्याचा इशारा केला, तेव्हा चालकाने त्यांच्यावर गाडी चढवली. गंभीर जखमी झालेल्या दुर्गेश यांना बीएचयू ट्रॉमा सेंटरमध्ये आणण्यात आले, पण त्यांचे प्राण वाचू शकले नाहीत. या घटनेनंतर पोलिसांनी गुन्हेगारांचा एन्काऊंटर केला, ज्यात आरोपी सलमानचा खात्मा करण्यात आला..३. कॉन्स्टेबल सौरभ कुमार (गौतम बुद्ध नगर) घडलेली घटना: २५ मे २०२५ रोजी कॉन्स्टेबल सौरभ कुमार हे इन्स्पेक्टर सचिन राठी यांच्यासह गाझियाबाद येथील आरोपी कादिरच्या शोधात होते. आरोपी कादिर नहाल, मसूरी गावात लपल्याची खबर पोलिसांना मिळाली.मुखबिराने कादिरला ओळखले आणि पोलिसांनी त्याला पकडले. मात्र, कादिरने आरडाओरड सुरू केली, "पोलीस मला पकडत आहेत, त्यांना पकडा आणि मारा!" हे ऐकून गावकरी जमा झाले आणि त्यांनी पोलिसांवर हल्ला केला. कादिरला गाडीत बसवत असतानाच, कादिरच्या भावाने व इतरांनी पोलीस पथकावर गोळीबार सुरू केला. या गोळीबारात कॉन्स्टेबल सौरभ यांच्या डोक्यात गोळी लागली आणि त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.या तिन्ही शूर जवानांनी कर्तव्यासाठी आपले जीवन समर्पित केले आणि उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या शौर्याची परंपरा कायम ठेवली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.