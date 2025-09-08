Uttar Pradesh : CM योगींचे नागरिकांना गिफ्ट; उत्तर प्रदेशमध्ये बसच्या तिकीट दरात होणार २० टक्क्यांची कपात

UP CM Yogi Adityanath Reduces Bus Fare by 20% : लोकांनी बसचा प्रवास अधिक करावा, ज्यामुळे इंधनाची बतच होईल तसेच पर्यावरणाचे नुकसानही टळेल. यासाठी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बस भाड्यामध्ये कपात केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर प्रदेशातील ग्रामीण जनतेसाठी "जनता सेवा" या योजनेअंतर्गत एक खास भेट दिली. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवारी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान येथे आयोजित परिवहन विभागाच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. .लखनऊसह संपूर्ण उत्तर प्रदेशात 250 बसांचे संचालन केले जाईल. प्रत्येक डिपोच्या एकूण बस फ्लीटपैकी 10% बस जनता सेवा योजनेअंतर्गत चालवल्या जातील. या बस ग्रामीण भागातील 75 ते 80 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या गावांपर्यंत प्रवास करतील. या बसचं भाडं सुमारे 20% पर्यंत कमी असेल. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी RTO कार्यालयाशी संबंधित 48 सेवांसाठी अर्ज करण्याची सुविधा सुमारे दीड लाख जन सुविधा केंद्रांवर उपलब्ध करून दिली आहे. याशिवाय विविध प्रकारच्या बस सेवांचाही शुभारंभ करण्यात आला. .Uttar Pradesh : कर प्रणालीतील सुधारणा ही भारताच्या स्वदेशी आणि आत्मनिर्भरतेमध्ये मैलाचा दगड ठरेल; मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ .मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी परिवहनमंत्र्यांची गंमत करताना म्हटलं, “आज मंत्री महोदय लवकर आले, आम्ही तर समजत होतो की ते १२ वाजेपर्यंत येतील. पण आज लवकर आलेत. हे या गोष्टीचं प्रमाण आहे की परिवहन विभाग आता खऱ्या अर्थाने बदलत आहे. विभाग आता नव्या जबाबदाऱ्यांसाठी सज्ज आहे. फाइल्स अडकवून ठेवण्याची सवय आता संपवावी लागेल. वेळेचं पालन आणि बांधिलकी ही आता सर्वांत महत्त्वाची आहे.” .वेळेचा साथी आहे परिवहन विभागमुख्यमंत्री म्हणाले की, कुंभ आणि कोरोना काळात परिवहन विभागाने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. त्या काळात उत्तर प्रदेशातील नागरिकांना त्यांच्या गावांपर्यंत पोहोचवण्यात विभाग यशस्वी ठरला. उत्तराखंडातील प्रवाशांनाही त्यांच्या घरी पोहोचवण्यात आले. चालक आणि परिचालकांनी ही जबाबदारी समर्थपणे पार पाडली. महाकुंभमध्ये फक्त 45 दिवसांत लाखो भाविकांची सेवा करून त्यांना पुण्य कमावण्याची संधी मिळवून दिली. रेल्वे स्थानकांवरून भाविकांना बाहेर पोहोचवण्यासाठी देखील विभागाने मदत केली, असेही ते म्हणाले. .Uttar Pradesh : अवकाश यात्रा यशस्वी करून परतलेल्या शुभांशू शुक्लांचा CM योगी आदित्यनाथ नागरी सत्कार .या प्रसंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आरटीओ कार्यालयाशी संबंधित ४८ कामांसाठी अर्ज करता येतील अशा दिड लाख जनसुविधा केंद्रांचे उद्घाटन केले. त्याचबरोबर, त्यांनी ८ इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस, १६ इलेक्ट्रिक बस, १ रेट्रोफिट इलेक्ट्रिक बस, १० सीएनजी बस, २ इतर श्रेणीतील एसी बस, टाटा कंपनीच्या २० सामान्य बस, आणि आयशर कंपनीच्या ४३ बसांचे देखील उद्घाटन केले. यासोबतच, ४०० बीएस-6 बसचे शुभारंभ करण्यात आला आणि परिवहन विभागाच्या ११ इंटरसेप्टर वाहनांना हरी झेंडी दाखवून मार्गस्थ करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.