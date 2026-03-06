Kapil Dev: 'पाकिस्तान आजारी आणि कपिल देव डॉक्टर', योगींनी माजी क्रिकेटपटूवर सोपवली महत्त्वाची जबाबदारी, काय म्हणाले ?

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ग्रेटर नोएडा येथील सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या उद्घाटन सोहळ्यात आपल्या खास शैलीत शेजारील देश पाकिस्तानवर जोरदार निशाणा साधला. पाकिस्तानची तुलना 'आजाराशी' आणि भारताचे महान क्रिकेटपटू कपिल देव यांची तुलना 'डॉक्टरशी' करत त्यांनी उपस्थितांची मने जिंकली..५ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आरोग्यासोबतच राजकारणावरही भाष्य केले. डॉक्टरांचे वर्तन रुग्णाचा अर्धा आजार कसा बरा करू शकते, हे सांगताना त्यांनी क्रिकेटचे उदाहरण दिले..कपिल देव आणि पाकिस्तानचे 'आजारी' कनेक्शनमुख्यमंत्री म्हणाले, "डॉक्टरांचे चांगले वागणे रुग्णाचा अर्धा आजार संपवून टाकते. जसे कपिल देव जेव्हा भारतीय क्रिकेट संघाचे नेतृत्व करायचे, तेव्हा विरोधी पाकिस्तानचा संघ अर्धा सामना आधीच हरलेला असायचा. तुम्ही आजाराची तुलना पाकिस्तानशी केली, तर डॉक्टर कपिल देव यांना पाहूनच तो आजार अर्धा पळून जाईल!".'एक जिल्हा, एक माफिया' ते 'एक जिल्हा, एक मेडिकल कॉलेज'योगी आदित्यनाथ यांनी २०१७ पूर्वीच्या उत्तर प्रदेशातील परिस्थितीवर कडाडून टीका केली. ते म्हणाले की पूर्वी सरकार माफियांसमोर नतमस्तक होते. तेव्हाचे धोरण 'एक जिल्हा, एक माफिया' असे होते. आज उत्तर प्रदेशात 'एक जिल्हा, एक मेडिकल कॉलेज' हे उद्दिष्ट आम्ही गाठले आहे. २०१७ पूर्वी केवळ १७ मेडिकल कॉलेज होती, आज ती ८१ वर पोहोचली आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली देशात आता २३ AIIMS कार्यरत आहेत, तर २०१४ पर्यंत केवळ ६ होती..कर्मचाऱ्यांसाठी ५ लाखांचे कॅशलेस कवचमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी एक महत्त्वाची माहिती दिली की, उत्तर प्रदेशातील शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर्स, शिक्षणसेवक आणि स्वयंपाकी यांना ५ लाख रुपयांपर्यंतची कॅशलेस आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे..रोजगाराच्या संधीया नवीन सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या सुरुवातीमुळे परिसरातील सुमारे एक हजार लोकांना रोजगार मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. उत्तर प्रदेश आता केवळ लोकसंख्येने मोठे राज्य नसून देशाचे 'ग्रोथ इंजिन' म्हणून समोर आले आहे, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.