CM YUVA Scheme : आठवी पास तरुणांना उद्योगाची मोठी संधी; ५ लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज, सरकार देणार १०% अनुदान!

शिक्षित आणि कौशल्यप्राप्त तरुणांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारची ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ (CM YUVA) योजना महत्त्वाची ठरत आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र तरुणांना उद्योग किंवा सेवा क्षेत्रातील प्रकल्पासाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी आणि विनातारण कर्ज मिळू शकते..१० वर्षांत १० लाख तरुणांना उद्योजक बनवण्याचे लक्ष्यया अभियानाचा उद्देश तरुणांना नोकरीच्या शोधात राहण्याऐवजी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हा आहे. सरकारने दरवर्षी १ लाख आणि पुढील १० वर्षांत १० लाख तरुणांना स्वयंरोजगाराशी जोडण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.योजनेत प्रकल्प खर्चावर १० टक्के मार्जिन मनी अनुदान देण्याची तरतूद आहे. उर्वरित कर्जासाठी पात्रता आणि प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासली जाते..८ वी पास तरुणांनाही संधीयोजनेसाठी अर्जदाराचे वय २१ ते ४० वर्षे असणे आवश्यक आहे. किमान ८ वी उत्तीर्ण असणे ही शैक्षणिक पात्रता आहे.मात्र केवळ शिक्षण पुरेसे नाही. अर्जदाराने विश्वकर्मा श्रम सन्मान, ODOP प्रशिक्षण, SC/ST/OBC प्रशिक्षण किंवा उत्तर प्रदेश कौशल्य विकास मिशन यांसारख्या योजनांमधून कौशल्य प्रशिक्षण घेतलेले असावे. मान्यताप्राप्त संस्थेचे कौशल्य प्रमाणपत्र, पदवी किंवा पदविका असलेल्यांनाही पात्रतेनुसार संधी मिळू शकते..कोणती कागदपत्रे लागतील?अर्जासाठी आधार कार्ड, उत्तर प्रदेशचा रहिवासी पुरावा, शैक्षणिक व कौशल्य प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, बँक खात्याची माहिती आणि प्रस्तावित व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल आवश्यक आहे.ऑनलाइन अर्ज कसा करायचा?CM YUVA योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर जा.ऑनलाइन नोंदणी करून वैयक्तिक, शैक्षणिक आणि कौशल्याची माहिती भरा.आवश्यक कागदपत्रे आणि व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल अपलोड करा.अर्ज सबमिट केल्यानंतर संबंधित यंत्रणेकडून छाननी केली जाते.पात्र अर्जदाराच्या प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासल्यानंतर संबंधित बँकेमार्फत कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया केली जाते.स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचे स्वप्न असलेल्या कौशल्यप्राप्त तरुणांसाठी ही योजना भांडवल उभारणीतील मोठा अडथळा कमी करू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.