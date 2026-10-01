UP Construction Workers: बांधकाम कामगारांच्या कुटुंबाला ५.२५ लाखांपर्यंत मदत; यूपी सरकारची योजना नेमकी काय?

उत्तर प्रदेश: बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजुरांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक संकटाच्या काळात आधार मिळावा, यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारच्या कामगार विभागांतर्गत ‘उत्तर प्रदेश इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळा’कडून विविध योजना राबवल्या जात आहेत. त्यापैकी ‘बांधकाम कामगार मृत्यू व दिव्यांग सहाय्यता योजना’ ही महत्त्वाची सामाजिक सुरक्षा योजना आहे.या योजनेंतर्गत नोंदणीकृत बांधकाम कामगाराचा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्याच्या पात्र वारसांना अंत्यसंस्काराच्या मदतीसह एकूण ५.२५ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत मिळू शकते. सामान्य मृत्यूच्या प्रकरणात २.२५ लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाते. कामाच्या ठिकाणी अपघात होऊन अनोंदणीकृत कामगाराचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबासाठीही १ लाख रुपयांच्या एकरकमी मदतीची तरतूद आहे..अपघाती मृत्यू झाल्यास ५.२५ लाखांपर्यंत मदतनोंदणीकृत बांधकाम कामगाराचा अपघाती मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला एकूण ५.२५ लाख रुपयांची मदत देण्याची तरतूद आहे. यामध्ये २५ हजार रुपये अंत्यसंस्कारासाठी एकरकमी दिले जातात. उर्वरित ५ लाख रुपयांची रक्कम पाच वर्षांच्या कालावधीत मासिक स्वरूपात दिली जाते.सामान्य मृत्यूच्या प्रकरणात एकूण २.२५ लाख रुपयांची मदत मिळते. यामध्ये २५ हजार रुपये अंत्यसंस्कारासाठी असून उर्वरित २ लाख रुपये पाच वर्षांच्या कालावधीत मासिक स्वरूपात देण्याची तरतूद आहे.अनोंदणीकृत कामगारांसाठीही विशेष तरतूदकामाच्या ठिकाणी अपघात होऊन अनोंदणीकृत बांधकाम कामगाराचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला एक लाख रुपयांची एकरकमी मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे कामगाराची मंडळाकडे नोंदणी नसली तरी कार्यस्थळावरील अपघाती मृत्यूच्या प्रकरणात कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळू शकतो..दिव्यांगत्वानुसार मिळणार मदतकामाच्या दरम्यान किंवा अन्य कारणामुळे कायमस्वरूपी दिव्यांगत्व आल्यास दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणानुसार आर्थिक मदत दिली जाते.१०० टक्के कायमस्वरूपी दिव्यांगत्वासाठी ४ लाख रुपये, ५० ते ९९ टक्के दिव्यांगत्वासाठी ३ लाख रुपये, तर २६ ते ४९ टक्के दिव्यांगत्वासाठी २ लाख रुपये देण्याची तरतूद आहे.१०० टक्के दिव्यांगत्वाच्या प्रकरणात ही रक्कम चार वर्षांच्या कालावधीत मासिक स्वरूपात देण्याची व्यवस्था आहे.कोणाला मिळू शकतो लाभ?या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित कामगाराची बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणी असणे आवश्यक आहे. पात्र वारसांमध्ये कामगाराचे आई-वडील, पती किंवा पत्नी, मुलगी आणि २१ वर्षांखालील मुलाचा समावेश होतो.हत्या, सर्पदंश, वीज पडणे, बाळंतपणादरम्यान झालेला मृत्यू किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेला मृत्यू यांचाही योजनेतील संबंधित मृत्यूच्या श्रेणीत समावेश केला जातो. आत्महत्येच्या प्रकरणांना या मदतीतून वगळण्यात आले आहे.मृत्यूनंतर लाभासाठी अर्ज करणाऱ्या वारसदाराचे आधार प्रमाणीकरण आवश्यक आहे..Petrol-Diesel-CNG Price: महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी LPG-CNG दरवाढीनंतर पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर; पाहा तुमच्या शहरातील भाव.कोणती कागदपत्रे लागतील?योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कामगाराचे नोंदणी ओळखपत्र, अधिकृत मृत्यू दाखला, कामगार आणि वारसदाराचे आधार कार्ड तसेच आधारशी जोडलेल्या बँक खात्याच्या पासबुकची प्रत आवश्यक आहे.अपघाती मृत्यूच्या प्रकरणात एफआयआर, पंचनामा आणि शवविच्छेदन अहवाल सादर करावा लागतो. दिव्यांगत्वाच्या प्रकरणात मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे अधिकृत दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. याशिवाय संबंधित लाभार्थ्याने अन्य योजनेतून याच कारणासाठी लाभ घेतलेला नसल्याचे स्वयंघोषणापत्रही द्यावे लागते..ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अर्जाची सुविधालाभार्थी कामगार विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. त्यासाठी प्रथम कामगार नोंदणी करून संबंधित योजनेचा अर्ज भरावा लागतो. त्यानंतर आवश्यक कागदपत्रे आणि बँक खात्याची माहिती अपलोड करून अर्ज सादर करता येतो.पोर्टलवर तांत्रिक अडचण असल्यास जवळच्या कामगार कार्यालय, तहसील कार्यालय किंवा गट विकास अधिकारी (BDO) कार्यालयात विहित नमुन्यात अर्ज करता येतो.१५ दिवसांत निर्णय घेण्याची तरतूदअर्ज चौकशी अधिकाऱ्याकडे प्राप्त झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत त्यावर अंतिम निर्णय घेण्याची तरतूद आहे. अर्ज मंजूर किंवा फेटाळण्याचा निर्णय या कालावधीत घेणे अपेक्षित आहे. अर्ज फेटाळल्यास त्याचे कारण लेखी स्वरूपात स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.अशा प्रकारे मृत्यू, अपघात किंवा कायमस्वरूपी दिव्यांगत्वामुळे कुटुंबावर येणाऱ्या आर्थिक संकटाच्या काळात बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाची ही योजना आर्थिक आधार देण्याच्या उद्देशाने राबवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.