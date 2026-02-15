UP Encounter: पहाटे ३.३० वाजता सुरू झाला गोळीबार… एसपींच्या गाडीवरही फायरिंग! कुख्यात अमजदचा अखेर अंत

मुजफ्फरनगरमध्ये पोलिसांनी पहाटेच्या सुमारास मोठी कारवाई केली आहे. अनेक राज्यांमध्ये दहशत पसरवणाऱ्या अमजद नावाच्या कुख्यात गुंडाला पोलिसांनी चकमकीत ठार केले आहे. या गोळीबारात पोलिसांचे दोन अधिकारीही जखमी झाले असून परिसरात सध्या तणावाचे वातावरण आहे..उत्तर प्रदेशातील बुढाणा परिसरात आज मंगळवारी पहाटे साडेतीनच्या सुमारास ही चकमक झाली. पोलिसांना अमजद नावाचा गुन्हेगार या परिसरात येणार असल्याची माहिती मिळाली होती. पोलिसांनी त्याला घेराव घातला असता त्याने थेट पोलिसांवर गोळीबार सुरू केला. या चकमकीत अमजद गंभीर जखमी झाला आणि उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला..अमजद हा अतिशय खतरनाक गुन्हेगार होता. त्याच्यावर उत्तर प्रदेशसह राजस्थान, बिहार आणि उत्तराखंडमध्ये लूटमार आणि हत्येचे तब्बल ४० गुन्हे दाखल होते. पोलिसांनी त्याला पकडण्यासाठी ५० हजार रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले होते. आजच्या या कारवाईत गुंडाने केलेल्या गोळीबारात पोलिसांचे एक सब-इन्स्पेक्टर आणि एक कॉन्स्टेबल जखमी झाले आहेत..Sangamner Crime: संगमनेरात अवैध वाळू उपशावर कारवाई; ६० लाख १७ हजार रुपयांची वाहने जप्त, सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल!.विशेष म्हणजे या चकमकीत पोलीस अधीक्षकांच्या गाडीवरही गोळ्या लागल्या आहेत. पोलिसांनी घटनास्थळावरून एक आधुनिक कार्बाइन, एक पिस्तूल आणि चोरी केलेली मोटारसायकल जप्त केली आहे. ४० वर्षांच्या अमजदचा अंत झाल्यामुळे आता अनेक राज्यांतील पोलिसांनी सुटकेचा निश्वास टाकला आहे. सध्या या भागात पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.