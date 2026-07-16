UP Farm Scheme: शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी! यूपीमध्ये कृषी यंत्रांवरील अनुदानासाठी आजपासून ऑनलाइन बुकिंग सुरू

उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी आधुनिक यंत्रांच्या साहाय्याने शेती करावी, यासाठी राज्याच्या कृषी विभागाने विविध योजनांअंतर्गत कृषी यंत्रांवर अनुदान देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. विभागाच्या माहितीनुसार, १६ जुलै २०२६ रोजी दुपारी १२ वाजल्यापासून ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून, १० ऑगस्ट २०२६ रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंत अर्ज करता येणार आहेत.ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन असून, कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावर विकासखंडनिहाय अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. शेतकरी 'किसान कॉर्नर' या विभागातून अर्ज करू शकतात..कोणत्या योजनांअंतर्गत मिळणार अनुदान?कृषी विभागाच्या विविध योजनांमधून अनेक कृषी यंत्रे आणि प्रकल्पांसाठी अनुदान दिले जाणार आहे.कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान (SMAM) अंतर्गत १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कस्टम हायरिंग सेंटर, मिनी कस्टम हायरिंग सेंटर तसेच विविध कृषी यंत्रांवर अनुदान मिळणार आहे.पीक अवशेष व्यवस्थापन योजनेअंतर्गत अवशेष व्यवस्थापनासाठीची यंत्रे, ३० लाख रुपयांपर्यंतची कस्टम हायरिंग सेंटर्स आणि १०० लाख रुपयांपर्यंतच्या शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) प्रकल्पांना अनुदान दिले जाईल.त्वरित मका विकास कार्यक्रमांतर्गत बेड प्लांटर, पॉपिंग मशीन आणि मका सोलणारी यंत्रे यांचा समावेश आहे.याशिवाय राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत मिलेट थ्रेशर, दलहन अभियान अंतर्गत डाळ गिरणी, पीक विविधीकरण कार्यक्रमांतर्गत विविध कृषी यंत्रे तसेच कीड व रोग नियंत्रण योजनेअंतर्गत हाताने, विद्युत किंवा बॅटरीवर चालणाऱ्या विविध फवारणी यंत्रांवरही अनुदान उपलब्ध होणार आहे.तसेच १०० लाख रुपयांपर्यंतच्या एफपीओ प्रकल्पांसाठी आणि ऊस कापणी यंत्रासाठीही अर्ज करता येणार आहेत..शासनाच्या नियमांनुसार प्रक्रियाकृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे की, कृषी यंत्रांची नोंदणी आणि अनुदानाची प्रक्रिया ४ जून २०२६ रोजीच्या शासन आदेशानुसार पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाईल. यासंबंधीची सविस्तर माहिती आणि मार्गदर्शक सूचना कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत..१० ऑगस्टपूर्वी अर्ज करण्याचे आवाहनपात्र शेतकऱ्यांनी १० ऑगस्टपूर्वी ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत, असे कृषी विभागाने आवाहन केले आहे. अर्ज करताना अडचण आल्यास किंवा अधिक माहितीसाठी संबंधित जिल्ह्यातील उप कृषी संचालक कार्यालयाशी संपर्क साधता येणार आहे.या उपक्रमामुळे आधुनिक कृषी यंत्रांचा वापर वाढून उत्पादन खर्च कमी होण्यास आणि शेती अधिक कार्यक्षम होण्यास मदत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.