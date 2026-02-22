CM Yogi Adityanath: शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे! योगी सरकारकडून ४६० कोटींचा 'बंपर' डोस; २.५१ लाख लाभार्थींना मिळाला थेट फायदा

शनिवारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी मदतीचा मोठा हात पुढे केला आहे. सव्वा दोन लाखांहून अधिक शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या बँक खात्यात सरकारने कोट्यवधी रुपये जमा केले असून, यामुळे अडचणीत असलेल्या बळीराजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी एका विशेष कार्यक्रमाद्वारे राज्यातील २.५१ लाख शेतकरी आणि ३,५०० कुटुंबांच्या खात्यात एकूण ४६० कोटी रुपये हस्तांतरित केले आहेत. नैसर्गिक संकटामुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना 'पंतप्रधान पीक विमा योजने'अंतर्गत २८५ कोटी रुपयांची भरपाई देण्यात आली आहे. तसेच, 'मुख्यमंत्री शेतकरी अपघात कल्याण योजने'अंतर्गत ३,५०० लाभार्थी कुटुंबांना १७५ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत सुपूर्द करण्यात आली आहे..युपीच्या 'या' शेतकऱ्यांची लागली बंपर लॉटरी! एक्स्प्रेस वेसाठी जमिनी देणाऱ्यांना मिळणार ६४.७% अतिरिक्त मोबदला.'आपदा मित्र' करणार संकटकाळात मदतयावेळी बोलताना मुख्यमंत्री योगी म्हणाले की, राज्यात कोणत्याही आपत्तीच्या वेळी 'आपदा मित्र' हेच सर्वात पहिले धावून येणारे मदतनीस ठरू शकतात. पंतप्रधान मोदींच्या संकल्पनेतून उत्तर प्रदेशातील २५ जिल्ह्यांमध्ये एनसीसी, एनएसएस आणि भारत स्काउट्स अँड गाईड्सच्या २९,७७२ तरुण स्वयंसेवकांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. हे प्रशिक्षित तरुण संकटकाळात प्रशासनाच्या खांद्याला खांदा लावून काम करतील..थेट बँक खात्यात जमा झाली रक्कमसरकारने ही सर्व रक्कम 'डीबीटी' (Direct Benefit Transfer) द्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसला असून हक्काची मदत कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली आहे. "आमचे सरकार बदलले तेव्हापासून आम्ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तातडीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे," असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी अभिमानाने नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.