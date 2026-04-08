UP Treasure: पडक्या घराखाली सापडला खजिना’! लाखोंची नाणी उचलून लहान मुलांनी केला पोबारा, थरारक घटनेचा video viral

उत्तर प्रदेशातील फत्तेपूर जिल्ह्यातून एक रंजक बातमी समोर आली आहे. जहानाबाद परिसरातील एका जुन्या पडक्या घराच्या जमिनीखाली चांदी आणि तांब्याच्या जुन्या नाण्यांनी भरलेली गाडगी सापडल्याने संपूर्ण गावात एकच खळबळ उडाली आहे. या नाण्यांचे ऐतिहासिक महत्त्व जाणून घेण्यासाठी आता पुरातत्व विभागाला पाचारण करण्यात आले आहे..नेमकी घटना काय?जहानाबादमधील विलास ऊपर मोहल्ल्यात एका जुन्या पडक्या घराच्या जमिनीचे सपाटीकरण करण्याचे काम सुरू होते. मजूर जेव्हा खोदकाम करत होते, तेव्हा अचानक जमिनीखाली दोन मातीची गाडगी सापडली. खोदकामादरम्यान एक मटकी फुटली आणि त्यातून सोन्या-चांदीसारखी चमकणारी नाणी बाहेर विखुरली गेली..मुलांची पळापळ आणि गोंधळजसा हा खजिना उघडा झाला, तिथे जवळच खेळणाऱ्या मुलांच्या नजरेस ही नाणी पडली. मुलांनी हातात येतील तितकी नाणी उचलली आणि तिथून पळ काढला. हे पाहून आजूबाजूच्या लोकांचीही गर्दी जमली आणि गावात 'खजिना' सापडल्याची बातमी वाऱ्यासारखी पसरली. मात्र, परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्वीच सुज्ञ नागरिकांनी पोलिसांना याची माहिती दिली..किती नाणी मिळाली?पोलीस आणि महसूल विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार:चांदीची नाणी: सुमारे ९० नाणी.तांब्याची नाणी: सुमारे १२० नाणी.ऐतिहासिक खूण: या नाण्यांवर वेगवेगळी वर्षे आणि जुन्या लिपीतील मजकूर कोरलेला आहे, ज्यामुळे ती ऐतिहासिक कालखंडातील असावीत असा अंदाज वर्तवला जात आहे..प्रशासनाची कारवाईनायब तहसीलदार सुरेश कुमार यांनी तात्काळ घटनास्थळी भेट दिली. पोलिसांनी सर्व नाणी जप्त करून ती सीलबंद केली आहेत. ही नाणी कोणत्या राजाच्या काळातील आहेत आणि ती किती जुनी आहेत, याचा शोध घेण्यासाठी पुरातत्व विभागाला (Archaeological Department) कळवण्यात आले आहे. ज्या मुलांनी नाणी नेली होती, त्यांच्याकडूनही ती परत मिळवण्याचे प्रयत्न पोलीस करत आहेत..ऐतिहासिक वारसा की वैयक्तिक संपत्ती?कायद्यानुसार, जमिनीखाली सापडलेला असा कोणताही प्राचीन ठेवा हा सरकारी मालकीचा असतो. पुरातत्व विभागाच्या तपासणीनंतरच या नाण्यांचे खरे मूल्य आणि इतिहास समोर येईल. या घटनेमुळे फत्तेपूरमधील इतिहासप्रेमींमध्ये मोठे कुतूहल निर्माण झाले आहे.