Uttar Pradesh: सरकारी कर्मचाऱ्यांची होळी दणक्यात! खिशात येणार अगाऊ पगार; योगी सरकारने दिली सणाची सर्वात मोठी 'भेट'

उत्तर प्रदेशातील सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी होळी सणाच्या निमित्ताने एक अत्यंत आनंदाची बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सणासुदीच्या काळात कर्मचाऱ्यांची आर्थिक अडचण होऊ नये म्हणून एक मोठा निर्णय घेतला असून, तसे अधिकृत आदेशही जारी केले आहेत..होळीचा सण तोंडावर असताना उत्तर प्रदेश सरकारने आपल्या लाखो कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. नियमानुसार पगाराची तारीख हुकली असती, पण आता फेब्रुवारी महिन्याचा पगार फेब्रुवारीमध्येच जमा होणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील १७ लाखांहून अधिक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या आनंदावर विरझण पडणार नाही..येत्या १ मार्चला रविवारची सुट्टी आहे आणि २ मार्चला होलिका दहन असल्याने सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत पगाराला उशीर होण्याची शक्यता होती. हे लक्षात घेऊन राज्यपाल आणि वित्त विभागाने २८ फेब्रुवारीलाच सर्वांचे पगार आणि पेन्शन खात्यात जमा करण्याची परवानगी दिली आहे. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठीही आनंदाची बातमी आहे. शिक्षण महासंचालकांनी माध्यमिक आणि प्राथमिक शाळांमधील सर्व कर्मचाऱ्यांचे, तसेच कंत्राटी आणि आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांचे वेतन २ मार्चपूर्वी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे शिक्षकांनाही सणाचा आनंद घेता येणार आहे..मात्र, दुसरीकडे काही शिक्षकांमध्ये नाराजीचा सूर पाहायला मिळत आहे. १० वर्षे समाधानकारक सेवा पूर्ण करूनही अनेक जिल्ह्यांत 'निवड वेतनश्रेणी' (Selection Grade) लागू करण्यात आलेली नाही. ऑनलाइन सुविधा असूनही अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे शिक्षकांना कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागत आहेत. उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन निष्काळजी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे..