Uttar Pradesh: सरकारी कर्मचाऱ्यांची होळी दणक्यात! खिशात येणार अगाऊ पगार; योगी सरकारने दिली सणाची सर्वात मोठी 'भेट'

UP Government Employees: उत्तर प्रदेशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना होळी निमित्त पगाराचा अग्रिम लाभ; योगी सरकारने २८ फेब्रुवारीत वेतन जमा करण्याचे आदेश दिले. शिक्षक आणि पेन्शनधारकांसाठीही आनंदाची बातमी, परंतु काही शिक्षकांमध्ये निवड वेतनश्रेणीसंदर्भातील नाराजी आहे.
उत्तर प्रदेशातील सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी होळी सणाच्या निमित्ताने एक अत्यंत आनंदाची बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सणासुदीच्या काळात कर्मचाऱ्यांची आर्थिक अडचण होऊ नये म्हणून एक मोठा निर्णय घेतला असून, तसे अधिकृत आदेशही जारी केले आहेत.

