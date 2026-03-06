UP: जिममध्ये आता महिला ट्रेनर अनिवार्य! धर्मांतराच्या तक्रारींनंतर CM योगींचा कडक इशारा; सर्व जिमची तपासणी करण्याचे आदेश

वाराणसीत कायदा-सुव्यवस्थेचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व जिममध्ये महिलांसाठी महिला जिम ट्रेनर असणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे..वाराणसीच्या शेजारील जिल्ह्यात जिमच्या नावाखाली मुलींच्या धर्मांतराचे मोठे रॅकेट उघडकीस आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी हे पाऊल उचलले आहे. या प्रकरणात काही पोलीस कर्मचाऱ्यांसह अनेक जणांना अटक करण्यात आली आहे. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत आणि महिलांना सुरक्षित वातावरण मिळावे, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे..बैठकीतील महत्त्वाचे निर्देशमुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना राज्यातील सर्व जिमची सखोल तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्या ठिकाणी महिला जिममध्ये येतात, तिथे महिला ट्रेनर असणे बंधनकारक असेल. कोणतेही धार्मिक कार्यक्रम हे केवळ धार्मिक स्थळांच्या आवारातच केले जावेत. रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी कोणतीही नवीन परंपरा सुरू करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही..सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर विषारी आणि अवैध दारूची विक्री रोखण्यासाठी पोलिसांनी कडक पाळत ठेवावी, असे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. वाहनांना सुधारित (Modified) सायलेन्सर किंवा प्रेशर हॉर्न लावणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटवून रस्ते सुरक्षित ठेवण्यास सांगितले..पाणीपुरवठा आणि पायाभूत सुविधाउन्हाळ्याच्या दिवसात वाराणसीमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये यासाठी 'अमृत-२' योजनेअंतर्गत कामे वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सीवेज आणि अंडरग्राउंड केबलिंगची कामे मानकांनुसार न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीला भाजप प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी, स्टॅम्प राज्यमंत्री रवींद्र जयस्वाल आणि वाराणसीचे महापौर अशोक तिवारी यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.