CM Yogi Adityanath: यूपी होमगार्ड स्थापना दिवस: सीएम योगींकडून जवानांचे कौतुक; भत्त्यांत वाढ आणि आरोग्य योजनेचे आश्वासन

लखनऊ: उत्तर प्रदेश होमगार्ड्सच्या ६३ व्या स्थापना दिन समारोहात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शनिवारी भव्य औपचारिक संचलनाची सलामी स्वीकारली. जवानांची निष्ठा, त्याग आणि कर्तव्यपरायणतेची प्रशंसा करताना ते म्हणाले की, 'सेवा, अनुशासन आणि राष्ट्रहित' हीच होमगार्ड्सची खरी ओळख आहे. सीएम योगी यांनी यावेळी पदक विजेत्या होमगार्ड्स अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा सन्मानही केला..जवानांसाठी दोन महत्त्वपूर्ण घोषणामुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी यावेळी होमगार्ड्सच्या कल्याणासाठी दोन मोठ्या घोषणा केल्या: आता प्रत्येक पोलीस ठाण्यात होमगार्ड जवानांसाठी एक खोली आरक्षित असेल, जिथे ते आपले गणवेश आणि आवश्यक कागदपत्रे सुरक्षित ठेवू शकतील..आयुषमान भारतच्या धर्तीवर जवानांना कॅशलेस आरोग्य सुविधा देण्यासाठी विभागाने प्रस्ताव पाठवावा, सरकार हा प्रस्ताव पुढे घेऊन जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले..अनुशासन आणि सेवा भावनेचे प्रतीकसीएम योगी म्हणाले की, हा स्थापना दिवस केवळ एक कार्यक्रम नसून, तो होमगार्ड्सच्या समर्पण आणि अनुशासनाचे प्रतीक आहे. जवानांनी सादर केलेली अत्यंत उच्च दर्जाची परेड विभागाची क्षमता आणि मेहनत दर्शवते. मुख्यमंत्र्यांनी जवानांच्या वेशभूषेची, परिसराच्या सजावटीची आणि हिरवळ-झाडांची प्रशंसा केली आणि हे कोणत्याही संघटनेसाठी प्रेरणादायक असल्याचे सांगितले..प्रशिक्षण घेऊन जवान आपत्ती निवारणामध्ये पहिले प्रतिसादकर्ते (First Responders) बनू शकतील, यासाठी पोलीस भरती आणि पदोन्नती बोर्ड वेगाने काम करत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले..स्थापना दिनानिमित्त सन्मानित अधिकारीविशिष्ट सेवा पदक:विनय कुमार मिश्र: डेप्युटी कमांडंट जनरलघनश्याम चतुर्वेदी: मंडलीय कमांडंट, आग्राविनोद कुमार यादव: कनिष्ठ प्रशिक्षक, लखनऊ.प्रशंसनीय सेवा पदक:विवेक कुमार सिंह, पीयूष कांत, राजकुमार आझाद, संजय कुमार सिंह, वेदपाल सिंह चपराना, शिव कुमार वर्मा, कमलेश चंद गौतम, विजय विक्रम वर्मा, मो. अरशद हुसैन, कृपाल सिंह, महेश प्रसाद..