CM Yogi Adityanath: यूपी होमगार्ड स्थापना दिवस: सीएम योगींकडून जवानांचे कौतुक; भत्त्यांत वाढ आणि आरोग्य योजनेचे आश्वासन

UP Homeguard: यूपी होमगार्ड्सच्या ६३ व्या स्थापना दिनानिमित्त सीएम योगी आदित्यनाथ यांनी जवानांच्या सेवाभावाचे कौतुक करत दोन मोठ्या कल्याणकारी घोषणा केल्या. भत्ते, सुविधा आणि कॅशलेस आरोग्य योजनेसाठी प्रस्ताव पुढे नेण्याचे आश्वासन सरकारने दिले.
सकाळ वृत्तसेवा
लखनऊ: उत्तर प्रदेश होमगार्ड्सच्या ६३ व्या स्थापना दिन समारोहात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शनिवारी भव्य औपचारिक संचलनाची सलामी स्वीकारली. जवानांची निष्ठा, त्याग आणि कर्तव्यपरायणतेची प्रशंसा करताना ते म्हणाले की, 'सेवा, अनुशासन आणि राष्ट्रहित' हीच होमगार्ड्सची खरी ओळख आहे. सीएम योगी यांनी यावेळी पदक विजेत्या होमगार्ड्स अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा सन्मानही केला.

