UP Jobs: युपीमध्ये नोकऱ्यांचा पाऊस! CM योगींची दीड लाख नवीन भरतीची घोषणा; भ्रष्टाचारावर 'बुलडोझर' प्रहार

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी रविवारी लखनौमध्ये एका भव्य कार्यक्रमात तरुणांना रोजगाराचे मोठे आश्वासन दिले आहे. ६०९ नवनियुक्त उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे प्रदान करताना त्यांनी जाहीर केले की, आगामी एक वर्षात राज्यात आणखी दीड लाख सरकारी नोकऱ्या दिल्या जातील. लखनौमध्ये झालेल्या या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी केवळ नोकऱ्यांची घोषणाच केली नाही, तर मागील सरकारांमधील भरती प्रक्रियेतील त्रुटींवरही जोरदार टीका केली..आगामी भरतीचे लक्ष्य: दीड लाख पदेमुख्यमंत्री म्हणाले की, आतापर्यंत त्यांच्या सरकारने ९ लाखांहून अधिक भरती प्रक्रिया निष्पक्षपातीपणे पूर्ण केल्या आहेत. येत्या वर्षभरात दीड लाख नवीन तरुणांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्याचे लक्ष्य त्यांनी ठेवले आहे..भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना 'जन्मठेपेचा' इशाराभरती प्रक्रियेत होणारी गैरप्रकार आणि पेपरफुटी रोखण्यासाठी सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. भरतीमध्ये फेरफार करणाऱ्यांना आता आजीवन कारावास (जन्मठेप) आणि मालमत्ता जप्ती यांसारख्या कठोर शिक्षेला सामोरे जावे लागेल."कुठल्याही शिफारशीशिवाय आणि पैशांशिवाय तुम्हाला नोकरी मिळाली आहे, हेच पारदर्शक व्यवस्थेचे प्रमाणपत्र आहे," असे त्यांनी नवनियुक्त उमेदवारांना सांगितले..'चाचा-भतीजा' जोडीवर निशाणासमाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांचे नाव न घेता त्यांनी जुन्या व्यवस्थेवर प्रहार केला. "आधी 'चाचा-भतीजा'ची जोडी वसुलीसाठी बाहेर पडत असे आणि त्यांच्या चुकीच्या कामांचा फटका प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना आणि तरुणांना बसत असे," अशी टीका त्यांनी केली. एका गुणवंत तरुणाच्या आत्महत्येचा उल्लेख करताना ते भावूक झाले आणि अशी वेळ पुन्हा कोणत्याही तरुणावर येऊ देणार नाही, असा शब्द दिला..आरोग्य आणि अन्नसुरक्षेसाठी आधुनिक पायाभूत सुविधामुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशच्या प्रगतीचा आलेख मांडला. आता राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात मेडिकल कॉलेज आहे. राज्यात एकूण ८१ मेडिकल कॉलेज आणि २ एम्स (AIIMS) कार्यरत आहेत.भेसळ रोखण्यासाठी अन्नसुरक्षा प्रयोगशाळांची संख्या ६ वरून १८ करण्यात आली आहे. आता वर्षाला १ लाखांहून अधिक नमुन्यांची तपासणी शक्य होईल.औषध निर्मिती क्षेत्रात १७ सामंजस्य करार (MoUs) झाले असून, यामुळे फार्मा सेक्टरमध्ये रोजगाराच्या लाखो संधी निर्माण होतील..दंगलीमुक्त प्रदेश आणि गुंतवणूक"जेव्हा प्रदेश दंगलीमुक्त झाला, तेव्हाच गुंतवणूकदारांनी उत्तर प्रदेशकडे धाव घेतली," असे मुख्यमंत्री म्हणाले. कायदा आणि सुव्यवस्थेतील सुधारणेमुळेच MSME क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होत असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.ही घोषणा राज्यातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या लाखो तरुणांसाठी एक नवी उमेद घेऊन आली आहे.