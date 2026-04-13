Uttar Pradesh News: UP मध्ये पुन्हा नामांतर! योगींचा डबल धमाका! योगी सरकारकडून ३३१ कुटुंबांना जमीन मालकी हक्क

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लखीमपूर खेरी दौऱ्यावर असताना एका ऐतिहासिक निर्णयाची घोषणा केली आहे. लखीमपूर खेरी जिल्ह्यातील मोहम्मदी तहसीलमध्ये असलेल्या 'मियांपूर' या गावाचे नाव बदलून आता 'रवींद्र नगर' करण्यात आले आहे. फाळणीच्या वेळी विस्थापित झालेल्या हिंदू बांधवांना सन्मान मिळवून देण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.लखीमपूर खेरी येथे २१३ विकासकामांचे लोकार्पण करताना मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. यावेळी त्यांनी विस्थापित हिंदू कुटुंबांना त्यांचे अधिकार बहाल केले..नावाचा वाद आणि बदलमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नाव बदलण्यामागचे कारण स्पष्ट करताना सांगितले, "ज्या गावात एकही मुस्लिम व्यक्ती राहत नाही, त्या गावाचे नाव 'मियांपूर' का ठेवण्यात आले? मागील सरकारांनी तुमची ओळख लपवण्यासाठी हे नाव दिले होते."बांगलादेशातून आलेल्या विस्थापित हिंदू बांधवांच्या या वस्तीला आता 'रवींद्र नगर' या नावाने नवी ओळख मिळेल..विस्थापितांना 'भौमिक अधिकार' (Land Ownership Rights)या दौऱ्यात मुख्यमंत्र्यांनी केवळ नाव बदलले नाही, तर ३३१ हिंदू कुटुंबांना जमिनीचे मालकी हक्क पत्र (भौमिक अधिकार) सुपूर्द केले. १९७१ च्या फाळणीनंतर हे लोक येथे स्थायिक झाले होते, मात्र त्यांना हक्काची जमीन मिळाली नव्हती. आता त्यांना सरकारी योजनांचाही लाभ घेता येईल.थारू समाजाला मोठा दिलासाकेवळ हिंदू विस्थापितच नाही, तर स्थानिक थारू समाजासाठीही सरकारने मोठे निर्णय घेतले आहेत:जमिनीचे हक्क: चंदन चौकी येथील कार्यक्रमात थारू समाजाच्या ४,३५६ कुटुंबांना जमिनीचे मालकी हक्क पत्र सोपवण्यात आले.गुन्हे मागे घेणार: समाजवादी पक्षाच्या (सपा) कार्यकाळात थारू समाजातील लोकांवर दाखल करण्यात आलेले पोलीस गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले..भगवान महादेव 'कॉरिडॉर'ची घोषणाधार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी लखीमपूर खेरीमधील प्रसिद्ध 'गोला गोकर्णनाथ' येथे भगवान महादेवाचा भव्य कॉरिडॉर उभारण्याची घोषणा केली आहे. काशी विश्वनाथ धामच्या धर्तीवर या मंदिराचा विकास केला जाईल..पाकिस्तानवर टीका१९७१ च्या फाळणीचा उल्लेख करत योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, "पाकिस्तानमुळे हिंदूवर खूप अत्याचार झाले आहेत. पाकिस्तानचे अजूनही तुकडे होतील." त्यांनी स्पष्ट केले की, डबल इंजिन सरकार जात-धर्म न पाहता सर्वांचा विकास करत आहे.लखीमपूर खेरीतील या घोषणांमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असून, हा भाग आता विकासाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडला जाणार आहे.