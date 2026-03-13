LPG Crisis: गॅस टंचाईवर ८० लाख लिटर केरोसीनचा ‘बॅकअप’ प्लॅन तयार, काळाबाजारावर योगींची कारवाई

देश: उत्तर प्रदेशात सध्या स्वयंपाकाच्या गॅसवरून (LPG) पसरलेल्या अफवा आणि संभाव्य टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. गुरुवारी लखनौमध्ये झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत त्यांनी स्पष्ट केले की, राज्यात इंधनाचा कोणताही तुटवडा नाही आणि काळाबाजार करणाऱ्यांवर थेट FIR नोंदवून कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत..राज्यात गॅस टंचाईच्या अफवांमुळे नागरिक पॅनिक बुकिंग करत आहेत. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन काही लोक नफेखोरी करत असल्याचे समोर आल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला 'मोर्चा' सांभाळण्यास सांगितले आहे..Anganwadi Scheme: आता अंगणवाडीत मिळणार बर्फी आणि खिचडी! मुलांच्या कुपोषणाशी लढण्यासाठी सरकारचा मोठा प्लॅन; ३०१ कोटींचा निधी मंजूर.प्रमुख निर्णय आणि कडक आदेशकोणत्याही गॅस एजन्सीने किंवा व्यक्तीने साठेबाजी किंवा काळाबाजार केल्यास त्यांच्यावर त्वरित एफआयआर नोंदवून कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल. गॅस वितरण केंद्रांवर आणि गोदामांवर गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी आणि सुव्यवस्थेसाठी पोलीस तैनात करण्याचे आदेश दिले आहेत.ग्राहकांनी गॅस बुक केल्यानंतर त्यांना रिफिल कधी मिळेल याची संभाव्य तारीख (Expected Date) कळवणे कंपन्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे..LPG गॅस संपला तरी टेन्शन नको! 5 मिनिटांत गॅसशिवाय बनवा ‘हे’ झटपट पदार्थ .अफवांकडे दुर्लक्ष करण्याचे आवाहनमुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा १००% सुरळीत आहे. अफवा पसरवून भीती निर्माण करणाऱ्यांवर सायबर सेलच्या माध्यमातून लक्ष ठेवले जात आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात २४x७ देखरेखीसाठी कंट्रोल रूम स्थापन करण्याचे निर्देशही अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाला देण्यात आले आहेत..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील पुरवठा साखळी अधिक मजबूत होईल आणि सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल अशी चिन्हे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.