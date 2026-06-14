Matikala Rojgar Yojana: कुंभार अन् पारंपारिक कारागिरांना योगी सरकार देणार १० लाखांचे कर्ज! 'माटीकला रोजगार योजने'चा असा घ्या फायदा!

उत्तर प्रदेशातील पारंपरिक हस्तकला, कुंभारकाम आणि मातीशी जोडलेल्या कारागिरांना आर्थिक बळ देण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यवसायाला आधुनिक रूप देण्यासाठी योगी सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ‘मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना’ (Matikala Rojgar Yojana) अंतर्गत मातीच्या वस्तू आणि भांडी बनवण्याचा उद्योग स्थापित करण्यासाठी पात्र उमेदवारांना १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज (Loan) दिले जात आहे. ही आर्थिक मदत अशा लोकांसाठी वरदान ठरणार आहे जे पिढ्यानपिढ्या मिट्टीकाम किंवा त्याशी संबंधित पारंपरिक व्यवसायाशी जोडलेले आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवारांना अधिकृत पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करावा लागणार आहे..काय आहे मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना?जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी राम सुरेश यादव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेचा मुख्य उद्देश कुंभार, कहार आणि माती कलेशी संबंधित इतर पारंपारिक कारागिरांना सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देणे हा आहे, जेणेकरून ते आपला व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर वाढवू शकतील.या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, सरकार कारागिरांना कामाचा वेग वाढवण्यासाठी 'इलेक्ट्रिक चाक' (Electric Chalk/Pottery Wheels) पूर्णपणे मोफत देत आहे. या आधुनिक चाकाच्या साहाय्याने कारागीर बाजारात सध्या प्रचंड मागणी असलेले मातीचे प्रेशर कुकर, घडे, सुराही, जग, चहाचे कुल्हड, ग्लास, लोणच्याची बरणी, वाट्या, कप आणि डिझायनर प्लेट्स यांसारख्या आधुनिक वस्तूंची निर्मिती करून स्वतःचा मोठा उद्योग उभारू शकतात..योजनेसाठी आवश्यक पात्रता काय आहे?या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सरकारने खालीलप्रमाणे सोपे निकष निश्चित केले आहेत:वयोमर्यादा: अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्याचे वय १८ ते ५५ वर्षांच्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे.रहिवासी: अर्जदार हा अनिवार्यपणे उत्तर प्रदेशचा (UP) मूळ रहिवासी असणे गरजेचे आहे.प्रशिक्षण: या योजनेअंतर्गत सामान्य (General), इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि अनुसूचित जाती-जमाती (SC/ST) मधील बेरोजगार तरुणांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण देखील दिले जाणार आहे..'डबल' फायद्याची योजनाया योजनेमुळे राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी अर्थव्यवस्थेला दुहेरी (डबल) फायदा मिळणार आहे:१. आर्थिक सुरक्षा: गरजू आणि कुशल कारागिरांना त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी बँकेच्या नियमांनुसार हक्काचे भांडवल मिळेल, ज्यामुळे त्यांना सावकारांच्या पाशातून मुक्ती मिळेल.२. सांस्कृतिक संवर्धन: भारताची पारंपरिक माती आणि शिल्पकला जी मशिन्सच्या युगात लोप पावत चालली होती, तिला पुन्हा संजीवनी मिळेल आणि या क्षेत्रातील बेरोजगारी पूर्णपणे नष्ट होण्यास मदत होईल.राज्यातील सर्व जिल्हा ग्रामोद्योग कार्यालयांमध्ये (District Gramodyog Office) या योजनेच्या अर्जांची छाननी आणि इलेक्ट्रिक चाक वाटपाची पूर्वतयारी वेगाने सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.