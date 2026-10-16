देश

UP Mega Survey: उत्तर प्रदेशचा पुढचा मुख्यमंत्री म्हणून जनतेची पसंती कुणाला? योगी, अखिलेश की मायावती?

Uttar Pradesh chief minister survey: या सर्वेक्षणात समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव २४ टक्के लोकांच्या पाठिंब्यासह दुसऱ्या स्थानावर राहिले आहेत. बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्ष मायावती यांना अवघ्या ५ टक्के लोकांनी मुख्यमंत्री म्हणून आपली पसंती दर्शवली.
yogi adityanath

yogi adityanath

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Yogi Adityanath CM choice: उत्तर प्रदेशचा राजकीय कल जाणून घेण्यासाठी ‘न्यूज १८ इंडिया’ने ‘यूपी मेगा सर्व्हे’ केला. यामध्ये विद्यमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे जनतेची पहिली पसंती म्हणून अव्वलस्थानी राहिले आहेत. या सर्वेक्षणात उत्तर प्रदेशातील सर्व ७५ जिल्ह्यांमधील ३०,९२५ नागरिकांची मते नोंदवण्यात आली.

Loading content, please wait...
Bjp
Uttar Pradesh
Samajwadi Party
Marathi News Esakal
www.esakal.com