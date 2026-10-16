UP Mega Survey: उत्तर प्रदेशचा पुढचा मुख्यमंत्री म्हणून जनतेची पसंती कुणाला? योगी, अखिलेश की मायावती?

Yogi Adityanath CM choice: उत्तर प्रदेशचा राजकीय कल जाणून घेण्यासाठी ‘न्यूज १८ इंडिया’ने ‘यूपी मेगा सर्व्हे’ केला. यामध्ये विद्यमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे जनतेची पहिली पसंती म्हणून अव्वलस्थानी राहिले आहेत. या सर्वेक्षणात उत्तर प्रदेशातील सर्व ७५ जिल्ह्यांमधील ३०,९२५ नागरिकांची मते नोंदवण्यात आली..‘उत्तर प्रदेशचे पुढील मुख्यमंत्री म्हणून कोणती व्यक्ती सर्वात योग्य आहे?’ या थेट प्रश्नावर तब्बल ६६ टक्के लोकांनी योगी आदित्यनाथ यांच्या नावाला पसंती दर्शवली. या निकालांवरून योगी आदित्यनाथ हे मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत विरोधकांसह पक्षांतर्गत इतर नेत्यांपेक्षाही मोठ्या फरकाने पुढे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..RICH ZODIAC SIGNS: या राशींच्या लोकांकडे अचानक येतो इतका पैसा की जगतात हवं तसं आयुष्य! मेहनत आणि भाग्य दोन्हींची मिळते साथ.या सर्वेक्षणात समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव २४ टक्के लोकांच्या पाठिंब्यासह दुसऱ्या स्थानावर राहिले आहेत. बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्ष मायावती यांना अवघ्या ५ टक्के लोकांनी मुख्यमंत्री म्हणून आपली पसंती दर्शवली, तर आझाद समाज पक्षाचे नेते चंद्रशेखर आझाद यांना २ टक्के जनतेचा पाठिंबा मिळाला. .याशिवाय भाजपच्या इतर प्रमुख चेहऱ्यांचाही पर्याय या सर्वेक्षणात देण्यात आला होता; त्यामध्ये उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांना २ टक्के, तर दुसरे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यांना १ टक्के लोकांनी पसंती दिली. या सर्वेक्षणातील इतर पर्यायांनाही उर्वरित अल्प पाठिंबा मिळाला..या सर्वसमावेशक सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या नागरिकांच्या सामाजिक आणि लोकसंख्याशास्त्रीय रचनेचा विचार केल्यास, यामध्ये ७६ टक्के पुरुष आणि २४ टक्के महिलांचा सहभाग होता. वयोगटानुसार १८ ते २५ वयोगटातील १७ टक्के, २६ ते ३५ वयोगटातील ३६ टक्के आणि ३६ ते ४५ वयोगटातील २९ टक्के लोकांची मते जाणून घेण्यात आली. .MPSC Big Reshuffle : विवेक भीमनवार रजेवर; एमपीएससीच्या अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सतीश वाघोले यांच्याकडे! राज्यपालांचे आदेश.सामाजिक प्रतिनिधित्वामध्ये ४५.८ टक्के इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), ३५.८ टक्के सामान्य प्रवर्ग, १४.७ टक्के अनुसूचित जाती (एससी) आणि २.४ टक्के अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातील नागरिकांनी आपली मते नोंदवली. एकूणच या मेगा सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार उत्तर प्रदेशातील बहुसंख्य जनतेचा कौल पुन्हा एकदा योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाकडेच झुकलेला दिसत आहे.