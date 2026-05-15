Video viral: मोदींच्या आवाहनानंतर अर्थमंत्री सायकलवरून पोहचले विधानसभेत; मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यात केवळ २ गाड्या!

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशमध्ये इंधन बचतीसाठी आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाने एक आदर्श वस्तुपाठ घालून दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानंतर, गुरुवारी उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश कुमार खन्ना चक्क सायकलवरून विधानसभेत आपल्या कार्यालयात पोहोचले..लखनौच्या रस्त्यांवर एक वेगळेच चित्र पाहायला मिळाले. इंधन बचतीचा संदेश जनमानसापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकारने उचललेली ही पावले सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहेत.अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांची 'सायकल स्वारी'उत्तर प्रदेशचे अर्थ आणि संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना यांनी आपल्या सरकारी निवासस्थानापासून (१० कालिदास मार्ग) विधानसभेतील कार्यालयापर्यंत सायकलने प्रवास केला. "पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांच्या अपेक्षेनुसार, मी आठवड्यातून किमान एक दिवस सायकलने कार्यालयात जाईन," असे त्यांनी यावेळी जाहीर केले.इंधनाची ८५-८६% गरज आयातीतून पूर्ण करावी लागते, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खर्च होते. हे चलन वाचवणे हे आपले राष्ट्रीय कर्तव्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले..मुख्यमंत्री योगींचा ताफा झाला लहानपंतप्रधानांच्या पावलावर पाऊल टाकत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या ताफ्यातील (Fleet) गाड्यांची संख्या निम्म्याने कमी केली आहे. बुधवारी प्रतीक यादव यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी जाताना मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यात केवळ दोनच गाड्या दिसल्या. एका गाडीत मुख्यमंत्री आणि त्यांचे खाजगी कर्मचारी होते, तर दुसऱ्या गाडीत सुरक्षा रक्षक होते.उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आणि ब्रजेश पाठक यांनी देखील आपल्या ताफ्यातील गाड्यांची संख्या ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे..व्हर्च्युअल बैठकांवर भरइंधन आणि वेळेची बचत करण्यासाठी अनेक मंत्र्यांनी आता शारीरिक उपस्थितीऐवजी व्हर्च्युअल (ऑनलाइन) बैठका घेण्याचे आदेश जारी केले आहेत. यामुळे सरकारी कामात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढून प्रवासावरील खर्च कमी होणार आहे..संदेश आणि वास्तवमंत्र्यांनी स्वतःपासून ही सुरुवात केल्यामुळे जनतेमध्ये एक सकारात्मक संदेश गेला आहे. मात्र, अद्याप काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी या मोहिमेत तितकासा उत्साह दाखवला नसल्याचेही चित्र आहे. मुख्यमंत्री योगींनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, सर्वांनी मिळून प्रयत्न केल्यास उत्तर प्रदेश इंधन बचतीमध्ये देशात अव्वल ठरेल..जागतिक परिस्थिती आणि भारताची पावलेआंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधनाच्या किमतीत होणारी चढउतार आणि जागतिक उलथापालथ पाहता, भारतासारख्या देशाने स्वयंपूर्ण होणे गरजेचे आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या या निर्णयामुळे दररोज हजारो लिटर इंधनाची बचत होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.लखनौमध्ये मंत्र्यांनी सायकल चालवून दिलेला संदेश केवळ इंधन बचतीपुरता मर्यादित नसून, तो सुदृढ आरोग्य आणि पर्यावरणाशी संबंधित एक मोठी लोकचळवळ बनू पाहत आहे.